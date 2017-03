Lừa tiền tỉ, vợ chồng chủ tiệm vàng đi bóc hạt điều

Sau khi lừa đảo người thân, hàng xóm chiếm đoạt số tiền 3,8 tỉ đồng và hơn 700 chỉ vàng rồi bỏ trốn nên bị cơ quan công an truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24-9, một tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã - Công an tỉnh Bình Định đã bắt được hai vợ chồng Hảnh khi cả hai đang ẩn trốn tại TP Tân An (Long An) và sinh sống bằng nghề bóc hạt điều.

Theo hồ sơ, từ năm 2004 đến tháng 9-2012, lợi dụng mác chủ tiệm vàng, đôi vợ chồng này đã vay của gần 80 người dân địa phương với tổng số tiền 3,8 tỉ đồng và hơn 700 chỉ vàng 24K. Sau đó cả hai tuyên bố vỡ nợ vào TP Tân An, Long An lẩn trốn. Cả hai khai từng là chủ tiệm vàng lớn, khi vay tiền để làm ăn, thấy tiền, vàng nhiều nên tiêu xài hoang phí không tính toán rồi lãi mẹ đẻ lãi con rốt cuộc mất khả năng chi trả nên bỏ trốn.

N.THANH