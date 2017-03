Lừa xe… để đánh bạc

Đặng Văn Thông làm nhân viên phục vụ tại một quán “Tẩm quất” nằm trên địa bàn quận Đống Đa. 15h30 ngày 7-11-2009, Thông thấy chủ quán để chiếc xe Honda Wave BKS: 30H1-2784 trong cửa hàng đã nảy lòng tham. Thông ngỏ ý mượn xe của ông chủ đi có việc một lát và được chấp thuận.

Tuy nhiên, do chưa hẳn đã tin tưởng Thông, người chủ quán “Tẩm quất” đã cho một nhân viên khác của quán tên là Minh đi cùng với Thông. Khi xe đi đến khu vực đường Cầu Giấy, anh Minh nhìn vào vỉa hè thấy có nhiều hàng bán quần áo đã bảo Thông dừng xe để vào mua. Ngay khi anh Minh vừa xuống xe, Thông đã rú ga cho xe chạy thẳng về hướng cầu vượt Cầu Giấy. Sau nhiều ngày không thấy Thông trả xe, chủ quán “Tẩm quất” đã trình báo toàn bộ sự việc tới Công an quận Đống Đa.

Tiến hành điều tra, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa được biết Đặng Văn Thông đã 4 lần bị cơ quan công an bắt và phạt hành chính về các hành vi trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do máu mê cờ bạc, Thông đã thua khá nhiều tiền. Sau một thời gian truy xét, Công an quận Đống Đa đã bắt được Thông tại khu vực huyện ứng Hòa. Tại cơ quan công an, Thông khai nhận do có ý định chiếm đoạt chiếc xe máy của chủ quán “Tẩm quất” từ trước, nên khi thấy có cơ hội là Thông thực hiện ngay ý đồ của mình. Sau khi chiếm đoạt được chiếc xe, Thông đã mang xe đến cầm cố cho một người tên là Hòa, ở huyện ứng Hòa, lấy 2,5 triệu đồng tiêu xài và ném vào các cuộc “đỏ-đen”.

Theo Hà Trang (ANTĐ)