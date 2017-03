"Luân chuyển địa bàn" bán xe trộm cắp

Mỗi khi lấy được xe chúng phi thẳng ra tỉnh ngoài thay đổi hình dáng, màu sơn, có xe còn bị đục lại số khung, số máy rồi mang tiêu thụ. Chẳng hạn như những xe trộm cắp ở Thái Bình thì chúng mang ra Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương thậm chí lên cả Tuyên Quang tiêu thụ và ngược lại.

Lê Văn Bốn.

Cầm đầu đường dây trộm cắp tiêu thụ xe máy này là Lê Văn Bốn, 26 tuổi cùng Lê Quang Chung, 22 tuổi; Đào Ngọc Thư, 25 tuổi; Nguyễn Văn Năng, 30 tuổi, đều ở thôn Kha Lý xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy (Thái Bình) câu kết cùng các đối tượng Nguyễn Thế Ngư, 32 tuổi, trú quán xã Thành Khê, Thanh Hà (Hải Dương); Bùi Văn Diệu, 22 tuổi, trú quán xã Thượng Yên Công, Uông Bí (Quảng Ninh).

Do quen biết nhau từ trước trong quá trình làm than ở Quảng Ninh, Lê Văn Bốn đã bàn bạc cùng các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp liên tỉnh. Lợi dụng đêm tối, chúng trà trộn vào các bãi để xe của công nhân ở các công ty, xí nghiệp, hầm lò, trường học thiếu sự trông coi giám sát nhất là ở các bãi khai thác than tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Chúng dùng búa, vam phá khóa lấy xe máy cùng các tài sản có giá trị.

Mỗi khi lấy được xe chúng phi thẳng ra tỉnh ngoài thay đổi hình dáng, màu sơn, có xe còn bị đục lại số khung, số máy rồi mang tiêu thụ. Chẳng hạn như những xe trộm cắp ở tỉnh Thái Bình thì chúng mang ra Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương thậm chí lên cả Tuyên Quang tiêu thụ và ngược lại.

Bằng thủ đoạn này, trong thời gian từ năm 2008 đến khi bị phát hiện chúng đã thực hiện 11 vụ trộm cắp ở các tỉnh Thái Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình và Hà Tây, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt được gần 140 triệu đồng.

Quá trình điều tra, xác minh cơ quan Công an đã thu giữ 20 xe máy tang vật, 2 bộ dàn máy vi tính, 1 tăng âm cùng nhiều tang vật dụng cụ phương tiện phạm tội khác, trao trả cho người bị hại..

Ngày 15-12, vụ án đã được cơ quan điều tra chuyển sang viện kiểm sát nhân dân huyện Thái Thụy (Thái Bình) đề nghị truy tố trước pháp luật. Hiện một số xe máy thu giữ chưa xác định được chủ sở hữu.

Công an huyện Thái Thụy thông báo ai là chủ của những xe máy sau: 3 xe máy WAVE ALPHA màu sơn xanh, đen có số khung - số máy: (CH013AV001197-FMH001197),(RLHHC09074Y303099-HC09E33003214), (RLHHC12119Y015983 - HC12E1216010); 1 xe JUPITER-V biển kiểm soát 16K8 - 9035 (SM: 5VT2-60536, -SK:RLC5VT1204Y060536), liên hệ với Đội CSĐT tội phạm Công an huyện Thái Thụy (Thái Bình) qua số điện thoại 0363753755 hoặc 0363853251.





Theo Thu Hà (CAND)