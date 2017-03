Luân chuyển trưởng Công an huyện Tiên Lãng

Theo đó, Thượng tá Lê Văn Mải, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng, được điều động về làm phó phòng Phong trào Công an TP Hải Phòng.

Thượng tá Nguyễn Văn Long và Thượng tá Lương Văn Át, đều là phó trưởng Công an huyện Tiên Lãng, được điều động về làm phó giám đốc Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và phó Phòng Pháp chế Công an TP Hải Phòng. Trung tá Cao Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính Công an huyện Tiên Lãng, được bổ nhiệm phó trưởng công an huyện này.

Trước đó, Thành ủy Hải Phòng đã kiểm điểm trách nhiệm cá nhân ông Lê Văn Mải trong vụ cưỡng chế, thu hồi đất gia đình ông Đoàn Văn Vươn (xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng ngày 5-1-2012). Bản thân ông Mải cũng đã phải đi cấp cứu trong vụ cưỡng chế này.

TX