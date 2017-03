Luật sư Trần Hồng Lĩnh, người bị tạt acid: “Tôi bị trả thù”

Đầu năm 2012, Công an quận Kiến An đã cho bị Đức Anh tại ngoại vì lý do sức khỏe. Khi đã hết thời hạn điều tra, Công an quận Kiến An vẫn chưa ra được kết luận. Mới đây, bị can có đơn đề nghị sớm giải quyết vụ án, nếu có tội cần nhanh chóng truy tố xét xử, nếu không có tội cần phải đình chỉ điều tra theo quy định. Được biết Đức Anh đang bị HIV giai đoạn cuối. "Cơ quan điều tra đã cố tình kéo dài vụ án vì khi tôi chết, vụ án của tôi và những sai phạm của một số cán bộ điều tra sẽ bị chìm xuồng. Tôi sẽ chết không nhắm mắt vì không biết mình có tội hay không” - Đức Anh nói. ___________________________________ Đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Liên đoàn đã đề nghị Đoàn Luật sư TP Hải Phòng và gia đình nạn nhân gửi đơn để có căn cứ ra văn bản chính thức gửi các cơ quan chức năng. Liên đoàn sẽ yêu cầu cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ vụ án và bằng mọi cách phải tìm ra được hung thủ. Luật sư ĐỖ NGỌC THỊNH, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đoàn Luật sư TP Hải Phòng đã có văn bản gửi công an, VKS, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TP Hải Phòng; Bộ Công an và Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Đây có thể coi là vụ án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến luật sư và gây bất bình xã hội, gây hoang mang cho nhiều luật sư khác. Hiện vẫn chưa thể nói được gì về nguyên nhân và động cơ gây án và chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng phải nhanh chóng làm rõ sự thật. Luật sư NGUYỄN CẨM, Trưởng đoàn Luật sư TP Hải Phòng