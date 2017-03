Luật thuế mới: Mua bán nhà, đất ách tắc!

Chỉ thu 25%/thực lãi khi có đủ giấy tờ chứng minh Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 2-8, một lãnh đạo Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính) cho biết việc cán bộ thuế các quận, huyện chờ đợi thông tư hướng dẫn là đúng nhằm đề phòng có sự không chính xác khi có thông tư chính thức. “Hiện các điều 18, 19, 20 Nghị định 65/2013 không thay đổi nhiều so với nghị định cũ nhưng do chưa có thông tư nên một số cán bộ thuế có thể chưa dám thực hiện” - lãnh đạo này chia sẻ. Vị lãnh đạo này giải thích: Nghị định 65/2013 đã quy định rất rõ cách tính thuế suất đối với thu nhập chuyển nhượng bất động sản. Theo đó, thuế suất là 25%/thực lãi trong trường hợp có đủ giấy tờ chứng minh giá mua, bán, các chi phí khác. Cụ thể, ngoài hợp đồng công chứng thì sao kê ngân hàng khi chuyển khoản mua, bán là căn cứ để xác định thu nhập tính thuế. Ví dụ: Năm 2009, anh A mua căn nhà 3 tỉ đồng (có chứng từ sao kê, chuyển khoản từ ngân hàng), sau đó căn nhà này được bán với giá 3,1 tỉ đồng thì số tiền tính thuế là: 100 triệu đồng (3,1 tỉ đồng - 3 tỉ đồng) x 25%). Nếu trong trường hợp không có giấy tờ chứng minh được mức chênh lệch và số tiền mua, bán cụ thể thì sẽ tính theo 2%/giá bán tại thời điểm bán. Lãnh đạo này cũng cho biết thêm, hiện Tổng cục Thuế đang soạn thảo thông tư hướng dẫn trên tinh thần đơn giản, rõ ràng để trình Bộ Tài chính (Vụ Chính sách Thuế) ban hành. Trong thời gian chờ đợi, các đơn vị thuế có thể thực hiện theo hai công văn của Bộ Tài chính theo hướng như trên. TRÀ PHƯƠNG Số hồ sơ bị mắc kẹt ở các cơ quan thuế được ghi nhận cụ thể như sau: Chi cục Thuế quận Bình Thạnh: 70 hồ sơ; Chi cục Thuế quận Tân Bình: 22 hồ sơ; Chi cục Thuế quận 7: 13 hồ sơ; Chi cục Thuế quận 3: Chín hồ sơ... Tương ứng, từ ngày 1-7 đến nay, hồ sơ giao dịch nhà, đất ở các tổ chức hành nghề công chứng có giảm so với tháng trước. Phòng Công chứng số 2 công chứng hơn 2.500 hồ sơ liên quan đến bất động sản (giảm 10%). Phòng Công chứng số 6 công chứng hơn 400 hồ sơ (giảm 30%)... Cả ngày phải lo tiếp dân khiếu nại Có khi cả ngày từ sáng tới chiều chúng tôi chỉ lo tiếp dân khiếu nại về việc thu thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản. Chúng tôi đã có văn bản báo cáo gửi Cục Thuế TP.HCM kèm theo kiến nghị được tạm ngưng giải quyết hồ sơ để chờ hướng dẫn. Chúng tôi đã phôtô văn bản này và cả công văn hướng dẫn của Bộ Tài chính đặt tại nơi nhận hồ sơ để người dân tham khảo và cảm thông về việc ngưng giải quyết hồ sơ. Ông TRẦN VĂN ĐỨC,

Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Bình Thạnh