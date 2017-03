Lui ôtô đè bẹp xe máy, xe môtô chở 4 gặp nạn

Tai nạn làm một nam thanh niên và một ông già bị thương nặng, phải cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy, một cô gái bị xây xát.

Hiện trường vụ tai nạn tại trước Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Lúc 8 giờ ngày 20-11, anh Võ Minh Thư (ngụ xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, Long An) lái môtô chở theo ba người qua địa phận xã Thạnh Lợi (huyện Bến Lức) đã va chạm vào ôtô tải do Đinh Bá Hưởng (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) điều khiển. Vụ tai nạn làm ba người đi môtô bị thương nặng và một người chết do chấn thương não.

A.NHÂN - A.LONG