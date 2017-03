Lương tâm người tài xế

Sự kiện một tài xế bất chấp tính mạng bản thân, đâm thẳng chiếc xe đang mất thắng vào trụ đèn giao thông khiến dư luận quan tâm bởi "không phải tài xế nào cũng hành xử được như ông”.

Giây phút sinh tử

Ngày 23-11, tại khoa Chấn thương BV Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, tài xế Nguyễn Văn Lành (40 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) kể lại giây phút quyết định đã cứu sống nhiều người: “Trước khi xảy ra tai nạn, tôi đã phát hiện xe bị mất thắng lúc dừng cho khách xuống ăn cơm ở một quán ven quốc lộ. Tôi và anh em xác định xe bị xì dầu ở cốp-pen thắng nên xúm nhau sửa chữa, sau đó thắng xe hoạt động bình thường nên tôi tiếp tục cho xe lên đường. Nếu lúc đó sửa thắng xe không được thì tôi đã điện thoại cho chủ xe đưa xe khác để chuyển khách rồi”.

Khi xe đến cách nút giao đường cao tốc hơn 20 m, ông Lành nhìn thấy đèn tín hiệu đỏ liền giảm tốc độ. Vào thời điểm đó, trên đường có nhiều xe tải, xe khách và khoảng 20 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ nên ông Lành đạp thắng nhưng chiếc xe vẫn trôi về phía trước. Ông Lành vội nhấp thắng 2-3 lần nhưng thắng vẫn không ăn. “Lúc phát hiện xe mất thắng, tôi bình tĩnh lắm, trong đầu chỉ nghĩ: Nếu không cho xe tấp vào lề thì chiếc xe sẽ lùa hết xe cộ phía trước, như vậy hậu quả thật khó lường... Tôi liền kêu phụ xe mở cửa la lớn: “Vô, vô, xe mất thắng” để mọi người cảnh giác, đồng thời đánh tay lái cho xe hướng thẳng vào cột đèn tín hiệu. Lúc nhằm vào trụ đèn tín hiệu, tôi còn nghĩ: Nếu cho xe đâm vào trụ bên phải thì hành khách ngồi ghế trước sẽ bị trọng thương, có thể mất mạng. Vì vậy, tôi quyết định cho xe đâm vào bên trái, ngay ghế tài xế, nếu có bề gì thì chỉ một mình tôi gánh chịu. Kể thì dài dòng nhưng lúc đó quyết định chỉ trong tích tắc à” - ông Lành nhớ lại.

Ông Lành đang nằm điều trị tại BV Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. (Ảnh chụp sáng 23-11) Ảnh: HÙNG ANH

Bác tài có lương tâm

Ông Lành cho biết bản thân ông đã có 10 năm cầm lái xe khách chạy tuyến An Giang - Bình Dương và đây là lần đầu tiên bị tai nạn. Theo giới tài xế, việc ông Lành xử lý cho xe đâm vào cột đèn tín hiệu để tránh gây ra vụ tai nạn thảm khốc cho nhiều người đi đường là việc làm đúng nhưng không phải tài xế nào cũng có thể làm được. Ông Lý Văn Hoàng, tài xế có hơn 20 năm kinh nghiệm ở phường 1, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang), nói: “Vụ tai nạn đúng là hi hữu nhưng phải thừa nhận ông Lành quá bình tĩnh nên mới có thể xử lý tình huống tốt như vậy. Đối với nhiều tài xế non kinh nghiệm, khi phát hiện xe mất thắng họ thường không biết xử lý như thế nào, loay hoay chỉ 1-2 phút là gây ra tai nạn cho người khác”. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hùng, tài xế xe đường dài ở xã Mỹ Phong (thành phố Mỹ Tho), nhìn nhận: “Việc ông Lành cho xe đâm vào cột điện ngay vị trí ghế tài xế để tránh thương vong cho hành khách chứng tỏ ông là một bác tài có lương tâm”.

Nằm trên giường bệnh ông Lành cho biết: “Mấy ngày nay nhớ lại chuyện tai nạn tôi vẫn còn bàng hoàng, suy nghĩ nếu bản thân không xử lý như vậy thì hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm khốc. Sau khi lành vết thương, chắc tôi không làm tài xế nữa, sẽ tìm việc gì khác để kiếm tiền nuôi vợ con, bởi bây giờ nghĩ lại nghề tài xế chỉ cần sơ suất chút xíu sẽ gây tai họa cho nhiều người”.

Xử lý xe mất thắng Xe mất thắng là một trong những tình huống đáng sợ nhất của tài xế, bởi thường gây hậu quả nghiêm trọng. Cũng may tài xế Nguyễn Văn Lành đã có cách xử lý khá phù hợp để giảm thiểu tổn thất về nhân mạng. Hành động này đã trở thành hiện tượng hiếm khi mà chúng ta thường thấy một số tài xế tranh nhau từng tấc đường. Xe mất thắng rơi vào trường hợp xe đã cũ mà thiếu sự chăm sóc của tài xế. Ngày xưa phương tiện quá cũ kỹ nhưng lại hiếm xảy ra tai nạn là nhờ các trường đào tạo lái xe dạy cho tài xế đủ kỹ năng đề phòng và xử lý sự cố nguy hiểm bậc nhất này. Sáng sớm, tài xế phải thăm khám sức khỏe xe mình trước lúc cho xe hoạt động. Nếu thấy hao một chút dầu thắng, hơi trợ lực thắng rò rỉ bất thường thì phải tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Và dù xe có bình thường, khi khởi hành xe, tài xế cũng phải đạp thắng vài phát thật mạnh để thử sức chịu đựng của hệ thống thắng xe mình. Tuy nhiên, để đề phòng sự cố bất thường, người tài xế cũng được nhà trường trang bị cho mình kỹ năng ứng phó kịp thời đó là thao tác dừng xe khẩn cấp không lệ thuộc vào thắng. Ngoài ra, tài xế phải tạo cho mình một thói quen là chân phải rà thử thắng mỗi khi đến giao lộ, qua nơi đông người để còn thời gian mà xử lý. Và khi biết chắc không dừng xe được thì biện pháp ít tổn thất về nhân mạng được đưa lên hàng đầu. Như cho xe lao vào vật cản ven đường, gốc cây, dải phân cách… như anh Lành đã chọn. Hiện nay, ở TP.HCM hoặc Hà Nội, chúng ta thường thấy một số tài xế lái những chiếc xe buýt đã cũ mà tranh đường với cả người… đi bộ, khi đến sát cột đèn tín hiệu, cả “rừng người” đang chờ đèn trước đầu xe mình họ mới chịu đạp thắng. Thử hỏi nếu xe mất thắng, không biết các anh xử lý thế nào?! TRẦN KIÊM HẠ

HÙNG ANH