‘Lựu đạn độc’ dưới vuông tôm

Bà con ở xã Phú Thuận, huyện Phú Tân (Cà Mau) hồ hởi khi phát hiện trong chòi canh vuông tôm của ông A. ở xã này có hai “quả lựu đạn”… đất. Hình dạng “lựu đạn” tròn, bên trong rỗng ruột và họ khăng khăng nó giống y chang “lựu đạn độc” họ nhặt được trong các vuông tôm bị chết. Họ yêu cầu công an xã làm việc, xử lý ông này. Tuy nhiên, công an bó tay vì ông A. chối phăng, làm những người có vuông tôm bị chết tiu nghỉu!

Ám ảnh “lựu đạn” chứa thuốc độc

Anh Hứa Mạnh Tuấn, nguyên công an viên ấp Chà Là, cho biết: Gần chục năm qua, người dân trong ấp luôn lo lắng chuyện bị thuốc tôm. Người độc địa ghét ai là liệng “lựu đạn độc” vào vuông tôm cho người ta nghèo chơi! Mà cái sự ghét này thì nó vô chừng lắm. Thấy ai chơi thân với nhau cũng ghét, thấy người ta trúng tôm cũng ghét... và đã có gần chục người dân trong xóm bị dính “lựu đạn độc”.

Ông Nguyễn Văn Dũng, ngụ xã Phú Thuận, kể: “Cuối năm 2012, khoảng 3 giờ sáng, tôi đang đi cầu sau nhà thì nghe một tiếng… bủm. Tôi nghi vuông tôm của mình bị dính “lựu đạn độc” nên kêu vợ mang đèn pin ra tìm. Tôi đến chỗ vừa phát ra tiếng động và phát hiện có dấu bọt nước, liền nhảy xuống vuông mò thì y như rằng vuông tôm của tôi bị dính “lựu đạn độc”. Tôi nhẹ nhàng bê quả “lựu đạn độc” lên bờ và la làng. Bà con thức giấc, thấy rõ “lựu đạn độc” làm bằng đất sét, bên trong chứa đầy chất lỏng màu trắng đục, hôi không chịu nổi. Bà con khẳng định đó là thuốc trừ sâu.

Người dân bảo đây là hai vỏ “lựu đạn độc” nhưng ông A. khẳng định nó là hai trái tu na bằng đất sét trong trò chơi của trẻ con. Ảnh: TRẦN VŨ

Mới đây (cuối tháng 8-2014), sau một đêm, đầm tôm công nghiệp của anh Lý Hoàng Anh cũng bỗng dưng chết sạch. Anh nghĩ chắc do mưa nhiều nên tôm sốc. Anh cải tạo đầm và tiếp tục thả tôm giống mới nhưng chỉ ba ngày sau, đầm tôm lại chết hết. Nghi bị “lựu đạn độc”, anh cho tát cạn ao và phát hiện có một dấu tròn hình “lựu đạn độc” dưới đáy ao. Anh báo chính quyền địa phương đến ghi nhận: Tại dấu vết tròn hình “lựu đạn độc” nặng mùi hôi của thuốc trừ sâu.

Anh Lý Hoàng Anh đã gửi đơn kêu cứu đến chính quyền địa phương, nêu nỗi lo sợ về “lựu đạn độc” làm người dân hoang mang, mất ăn mất ngủ.

Phát hiện “bằng chứng” nhưng… bó tay

Sau khi bị thiệt hại, mọi người đồng tình tìm bằng chứng và người dân nghi ngờ ông A. là thủ phạm. Theo nguồn tin từ tổ “trinh sát nhân dân”, Công an xã Phú Thuận thu giữ tại chòi canh vuông tôm của ông A. hai vỏ “lựu đạn độc” chứa đựng thuốc và công an xã mời ông A. đến hỏi thì ông chối nó không phải của ông.

Công an dọa cho giám định vân tay thì ông A. nhận hai vỏ lựu đạn độc là của ông. Tuy nhiên, ông bảo rằng ông làm trái tu na (một trò chơi dân gian của trẻ con ở địa phương) chứ không phải làm “lựu đạn độc”. Anh Lê Dân Tộc, Trưởng Công an xã Phú Thuận, kể: “Tôi đấu tranh với ông A. suốt hai tiếng, rằng tôi cũng biết chơi trò tu na. Đó là trò nắn đất sét thành hình tròn rồi úp xuống một mặt phẳng. Khi trời nắng, không khí trong trái tu na bằng đất giãn nở thì người chơi dùng cây đập để nó phát ra tiếng nổ to. Nhưng nắng vừa xong là phải đập liền chứ để cho khô thì không tác dụng. Thế là ông A. bảo: Nặn rồi quên đập. Tôi tiếp tục đấu tranh với ông A. rằng ông đang nặn “lựu đạn độc” để hại bà con nhưng ông A. không chịu, khăng khăng là nặn tu na. Ông ta không nhận là dùng nó để chứa thuốc độc nên chúng tôi bó tay, chẳng xử lý gì được”.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông A. cũng giải thích: Giữ vuông tôm một mình nên buồn và làm tu na chơi. “Với lại không ai bắt được quả tang thì đừng có vu khống tôi, tôi sẽ thưa kiện người nào dám vu khống tôi đó” - ông A. nói.

Theo Công an xã Phú Thuận, người dân nghi ngờ ông A. quăng “lựu đạn độc” vào vuông tôm nhưng chẳng có cơ sở nào để xác định việc này. Những “vật chứng” phát hiện trong chòi canh vuông tôm của ông A. cũng chẳng quy buộc được gì nên công an chào thua, chỉ nhắc nhở ông A. thôi nặn tu na do nó quá giống với “lựu đạn độc” mà bà con phát hiện trong các vuông tôm bị chết để tránh gây nghi ngờ.

Trong khi đó, hơn chục hộ dân mà chúng tôi tiếp xúc lo lắng “lựu đạn độc” không biết có tiếp tục rơi vào các vuông tôm của họ.

TRẦN VŨ