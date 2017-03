Lý do vụ 1 tin nhắn 20 triệu: Khách hỏi, Mobifone... lờ

Anh Nguyễn Huy Hoàng - Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư hợp tác kinh tế Việt Nam địa chỉ tại số 1 đường Phan Bội Châu - TP Vinh (Nghệ An) sau khi cho bạn mượn máy nhắn một tin đến đầu số 8777 để xem kết quả xổ số thì từ đó tin nhắn tự động gửi đi. Đến khi cước vượt quá 5 triệu đồng đã bị Mobifone chặn chiều gọi đi, tuy nhiên tin nhắn gửi đến đầu số 8777 vẫn tự động "phá rào" lên đến gần 20 triệu đồng.



Anh Hoàng gửi phản ánh đến chi nhánh Mobifone Nghệ An và trực tiếp ra Hà Nội làm việc nhưng vẫn không được giải quyết thỏa đáng. Mobifone hẹn đang điều tra làm rõ mà không có ngày hẹn trả lời.



Trước bức xúc trên, anh Hoàng làm đơn phản ánh đến tòa soạn nhờ can thiệp. Trong 3 buổi làm việc (từ 25-30/3/2010) giữa PV với Mobifone Nghệ An cùng với sự có mặt của anh Hoàng và chúng tôi đều chỉ nhận được kết luận bằng miệng của đại diện Mobifone là do máy điện thoại của anh Hoàng "dính" virus (?!).



Theo đó, sự cố xảy ra ngoài ý muốn này được Mobifone thông qua đối tác quản lý đầu số 8777 rồi đi đến quyết định đầu tiên là chỉ tính cước 10 tin nhắn/ngày cho anh Hoàng (tương đương 150.000 đồng/ngày, đã tính thuế).



Dù đã được "chiếu cố" giảm cước "khủng" như vậy, nhưng anh Hoàng vẫn không thể chấp nhận được cách giải quyết "bằng miệng" của phía Mobifone vì theo anh Hoàng, anh không sử dụng dịch vụ (ngoài 1 tin nhắn ban đầu tới tổng đài 8777 của người bạn).



"Bây giờ, các anh cứ đổ lỗi cho virus, nhưng không lẽ chiếc điện thoại cá nhân lại phá hủy được cả hệ thống lớn của Mobifone?" - anh Hoàng bức xúc cho biết. Ngoài ra, anh Hoàng muốn Mobifone có câu trả lời thỏa đáng về vấn đề anh đã phản ánh bằng văn bản do anh đã gửi văn bản tới Mobifone Nghệ An và cả Mobifone Hà Nội.



Cho đến tận ngày 6/4/2010, anh mới Hoàng nhận được một văn bản do Công ty Thông tin di động - Trung tâm thông tin di động KV1 gửi đến.





Văn bản "miễn giảm" cước của Mobifone gửi anh Hoàng .

Chúng tôi xin trích đăng nội dung phúc đáp của Công ty Thông tin di động - Trung tâm thông tin di động KV1 gửi anh Hoàng ngày 6/4 vừa qua.



"Ngay sau khi nhận được phản ánh của Quý khách, chúng tôi đã kiểm tra dữ liệu tại tổng đài Mobifone ghi nhận từ ngày 11/03/2010, số máy 0934.xxx.999 đã gửi tổng số 1337 tin nhắn đến đầu số 8777 phát sinh số tiền cược lên tới hơn 20 triệu đồng. Giá cước hiện nay đối với dịch vụ gửi tin nhắn đến số 8777 là 15.000đồng/tin nhắn (giá cước có ghi trên Website của công ty - pv).



Chúng tôi cũng phối hợp cùng Công ty Biển xanh (đối tác cung cấp các dịch vụ 8777) kiểm tra dữ liệu gửi tin dịch vụ trong ngày 11-13/3/2010 của thuê bao 0934.xxx.999 đã gửi 1337 tin nhắn lấy kết quả Loto đến số 8777 đều thành công và nhận được đầy đủ tin nhắn phản hồi của dịch vụ.



Căn cứ vào việc kiểm tra và xác minh dữ liệu của tổng đài Mobifone và tổng đài của đối tác cung cấp dịch vụ, Mobifone xin khẳng định trong tháng 3/2010 số máy 0934.xxx.999 đã thực hiện gửi tin nhắn đến số dịch vụ 8777 đúng như trong bản kê chi tiết đã gửi Quý khách. Vì hiện nay các dịch vụ thông tin giải trí trên máy di động rất phát triển và ngày càng đáp ứng nhu cầu đa dạng của người sử dụng, chúng tôi rất mong Quý khách kiểm tra và bảo quản máy di động đầu cuối tránh bị phát sinh cước ngoài ý muốn.



Qua trao đổi với Quý khách được biết Quý khách không chủ động sử dụng dịch vụ và xét các tin phản hồi có nội dung giống nhau, Mobifone đã làm việc với đối tác đề nghị hỗ trợ Quý khách trong trường hợp rủi ro phát sinh cước ngoài ý muốn. Đối tác 8777 đã gửi công văn xác nhận chỉ thu cước 30 tin nhắn đến số 8777 và miễn giảm 1307 tin nhắn. Đối với việc thu cước của 30 tin nhắn đến số 8777, theo đề nghị của Quý khách và để thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, chúng tôi sẽ thực hiện tính cước 01 tin nhắn đến số 8777 và miễn giảm các tin nhắn còn lại."



Ngoài ra, Mobifone không hề có giải thích nào khác về sự cố virus "hi hữu" như anh Hoàng yêu cầu trước đó.



Chiếc điện thoại anh Hoàng sử dụng mà Mobifone nói bị lỗi (?!).

Trao đổi với PV chiều tối ngày 6/5, anh Hoàng cho biết: Mobifone trả lời thuê bao 0934.xxx.999 đã gửi 1.337 tin nhắn lấy kết quả Loto đến số 8777 đều thành công và nhận được đầy đủ tin nhắn phản hồi của dịch vụ, nhưng anh lại không nhận được tin nhắn phản hồi nào cả.



Hiện nay, Mobifone giảm từ 30 tin nhắn như thông báo ban đầu xuống còn 1 tin nhắn, nhưng anh Hoàng không hài lòng với cách giải quyết trên vì không phân định được kết luận cuối cùng ai đúng ai sai. Bây giờ Mobifone cứ đổ lỗi cho máy đầu cuối nên không quản lý được vấn đề này, như thế thì cước lên đến 5 triệu tổng đài đã khóa chiều gọi đi vậy tại sao cước vẫn cứ trôi lên 20 triệu??? Bên cạnh đó, lúc trôi cước anh có đổi sim sang máy khác nhưng cước vẫn bị trôi vậy không thể do lỗi máy cá nhân được.



Cũng kể từ khi sự việc xảy ra, máy điện thoại cá nhân của anh Hoàng tiếp tục sử dụng, không hề đem đi sửa chữa nhưng không bị nữa, "nếu virus tại sao chỉ trôi mỗi đầu số 8777 mà không xảy ra đối với đầu số thứ 2?" - Anh Hoàng lắc đầu ngán ngẩm.Theo anh Hoàng, đến khi chưa có câu đáp án thì anh vẫn tiếp tục sử dụng thuê bao 0934.xxx.999 vì khách hàng thân quen cũ đã có số làm ăn này, nhưng sẽ không dùng số của Mobifone để giới thiệu đến khách hàng mới nữa. Đồng thời thường xuyên kiểm tra cước hàng tháng xem diễn ra như thế nào.



Được biết, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao đã liên lạc với anh Hoàng và anh Hoàng đang hoàn tất thủ tục gửi đơn lên nhờ can thiệp với mong muốn có được lời giải cuối cùng.

Theo Hồng Thắng (VTC News)