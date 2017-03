Lý giải của MC VTV Phú Yên khi giả công an

Chiều 1-5, Thượng tá Trần Việt Cường, Phó Công an huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết cơ quan này đã báo cáo lên công an tỉnh vụ Lê Thoại Kỳ, người dẫn chương trình (MC) của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Phú Yên (VTV Phú Yên), cùng học sinh Phan Nguyễn Hoài Nam giả danh công an ra đường chặn xe.

Về vụ việc trên, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Phú Yên, nói: “Công an huyện Tuy An đang tiếp tục điều tra vụ việc, chúng tôi sẽ nắm lại đầy đủ và thông tin cho báo chí về vụ việc này sau kỳ nghỉ lễ”.

Ngày 1-5, sau khi được công an cho về, trao đổi với chúng tôi, Kỳ nói là “muốn cải trang thành công an để thực hiện phóng sự về tình trạng thanh thiếu niên nông thôn chạy xe máy chở nhiều người chứ không có động cơ gì khác. Ngoài dẫn chương trình, tôi được VTV Phú Yên giao phụ trách thêm một số chuyên mục, trong đó có chuyên mục giao thông hằng ngày nên có tham gia thực hiện một số đề tài về giao thông. Trước đây, khi mang máy quay mini đi quay cảnh mấy thanh niên chở nhiều người chạy lạng lách, tôi bị một số thanh niên hăm dọa, đòi giết. Tôi chỉ nghĩ đơn giản mặc đồ công an để họ sợ, không dám đánh chúng tôi”.

Lê Thoại Kỳ dẫn một chương trình truyền hình của VTV Phú Yên. (Ảnh lấy từ Facebook của Kỳ)

Về hai bộ đồ công an, Kỳ lý giải: “Một người bạn của tôi làm ở Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Yên mượn giúp để đi biểu diễn văn nghệ. Tôi lấy hai cầu vai cấp hàm thượng sĩ và hạ sĩ của các phát thanh viên chương trình truyền hình “Vì an ninh Tổ quốc” để trong phòng hóa trang của VTV Phú Yên gắn vào hai bộ đồ công an. Tôi nhờ học sinh Nam mặc đồ, đóng giả công an để đi cùng vì học sinh này giỏi võ, có thể tự vệ nếu bị người khác đánh. Ngoài ra, Nam còn có nhiệm vụ ghi lại biển số xe của những người bị tôi dừng xe.

Tôi và Nam ba lần giả công an đến khu vực xã An Hòa, huyện Tuy An chặn xe vào ban đêm” - Kỳ nói.

Giải thích việc chặn xe, Kỳ nói là “để tìm hiểu xem họ có giấy phép lái xe hay không, độ tuổi thế nào nhằm phục vụ cho đề tài đang làm”. Và “sau khi quay xong, tôi báo cáo với giám đốc. Mặt khác, tôi cũng sợ lộ thông tin. Tôi suy nghĩ đơn giản và không có người hướng dẫn”.

Một lãnh đạo VTV Phú Yên nói: “Nếu Kỳ báo cáo, với đề tài phức tạp như thế, chúng tôi sẽ có phương án triển khai, có quay phim chuyên nghiệp, có xe cộ đàng hoàng, lúc đó Kỳ chỉ tham gia với vai trò biên tập”.

Như đã thông tin, tối 29-4, Công an xã An Hòa, huyện Tuy An bắt quả tang Kỳ và Nam đang mặc sắc phục công an, có gắn cấp hàm chặn, kiểm tra giấy tờ xe.

Kỳ là nhân viên hợp đồng vụ việc của VTV Phú Yên. Nhiệm vụ chính của Kỳ là dẫn chương trình thời sự; ngoài ra còn được phân công biên tập, thực hiện một số chuyên đề với sự giám sát của VTV Phú Yên.

Ngay sau khi Kỳ bị công an làm việc, VTV Phú Yên đã cắt bỏ toàn bộ các chương trình truyền hình có Kỳ tham gia thực hiện.

TẤN LỘC