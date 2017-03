Lý Sơn đưa thêm 1 tàu thủy cao tốc vào hoạt động

Đó là tàu cao tốc mang tên Hải Yến do các tư nhân ở địa phương góp vốn mua lại.



Tàu có kết cấu vỏ tàu bằng nhựa tổng hợp composite, công suất máy trên 500CV, sức chứa 50 ghế ngồi, được trang bị đầy đủ các thiết bị nghe nhìn hiện đại và thiết bị an toàn đường biển.



Như vậy đến nay, tuyến đường thủy Lý Sơn-Sa Kỳ có 4 tàu chiếc cao tốc hoạt động, trong đó một chiếc do ngân sách huyện đầu tư, một chiếc của doanh nghiệp Hồng Danh và 2 chiếc của tư nhân góp vốn đầu tư, vận chuyển khoảng 400 hành khách/lượt từ đảo Lý Sơn vào cảng Sa Kỳ và ngược lại.



Khi đưa thêm một tàu vào hoạt động, tuyến vận chuyển hành khách Lý Sơn-Sa Kỳ sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên tuyến giao thông đường thủy này, nhất là trong các ngày lễ, tết và những ngày cuối tuần khi lượng khách thường tăng gấp đôi so với ngày thường./.





Theo Nguyễn Đăng Lâm (TTXVN/Vietnam+)