Mã số chứng minh nhân dân sẽ là mã số công dân

* Giấy CMND mới có những điểm mới gì, thưa ông?

* Khi mã số CMND sẽ là mã số công dân thì người dân cũng như cơ quan quản lý có thuận lợi gì, thưa ông?

* Thủ tục cấp CMND mới có thuận tiện hơn cho người dân?

* Mức phí cấp CMND mới là bao nhiêu, thưa ông?

Đại tá Vũ Xuân Dung, phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) - cho biết:- Thông tư trên có hiệu lực từ ngày 1-7 và việc triển khai thí điểm dự kiến thực hiện từ quý 3 tại một số quận ở Hà Nội. Sau đó sẽ mở rộng ra toàn địa bàn Hà Nội và cả nước.Việc cấp mới, cấp lại hay đổi CMND theo phương thức cũ có những bất cập như quản trị thủ công, phân tán ở các địa phương. Quá trình làm CMND theo phương thức cũ, công an đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm pháp luật, đi nước ngoài vi phạm về thay đổi họ tên, thay đổi CMND...Ngoài ra, CMND cũ còn có tình trạng 2-3 người có trùng số CMND hoặc một người có 2-3 số CMND. Việc triển khai cấp CMND mới sẽ giải quyết được những bất cập trên. CMND mới được cấp cho mỗi công dân sẽ thay đổi theo một mã số mới hoàn toàn nên cơ quan công an sẽ thu lại CMND cũ và cấp cho công dân một giấy xác nhận số CMND cũ để giải quyết các thủ tục liên quan như bằng cấp, sổ tiết kiệm...- CMND mới là thẻ nhựa theo tiêu chuẩn quốc tế. Thông tin trên CMND đầy đủ hơn hiện nay, ngoài thông tin họ tên, nơi cư trú... sẽ có thông tin về họ tên cha mẹ để kiểm tra đầy đủ căn cước công dân theo gốc. CMND có mã vạch hai chiều lưu trữ một số thông tin cơ bản, trong đó có cả vân tay để giúp kiểm tra thật giả qua mã vạch, vân tay in trên CMND.Việc bổ sung mã vạch vào mẫu CMND mới sẽ tạo điều kiện cho việc kiểm tra và chỉ cần đưa CMND vào máy là có thể kiểm tra.Theo đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền muốn kiểm tra thì từ số CMND truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu sẽ nắm được đầy đủ thông tin. Mỗi công dân khi được cấp CMND mới sẽ chỉ có một mã số chứng minh, một mã vạch và đi theo công dân đến suốt cuộc đời. Một người khi di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác sẽ vẫn giữ một số CMND, không có chuyện đổi số như hiện nay. Khi một người thay đổi địa chỉ thường trú thì chỉ cần cập nhật trong dữ liệu.Hiện chúng tôi đang thống nhất với Bộ Tư pháp về việc có thể lấy mã số CMND làm mã số công dân luôn.- Khi số CMND là mã số công dân thì sẽ có chung cơ sở dữ liệu, thông tin cơ bản của công dân sẽ được quản trị trên mạng, phục vụ cho Chính phủ điện tử chứ không phải một mình ngành công an. Các ngành muốn sử dụng thông tin cơ bản của công dân có thể sử dụng luôn trên mã này. Đến lúc đó việc bảo mật phải được nâng cao vì liên quan đến dữ liệu đời tư công dân. Trước mắt, hệ thống cơ sở dữ liệu này sẽ giúp công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh đồng nhất với nhau. Đối với công dân, khi số CMND là mã số công dân thì sẽ thuận lợi khi làm các thủ tục liên quan đến thuế, lập sổ tiết kiệm, bằng cấp...- Việc làm CMND theo mẫu mới rất thuận tiện. Ở các điểm làm trực tiếp trên máy, người dân chỉ xuất trình hộ khẩu, cán bộ sẽ thu thập và điền trực tiếp thông tin trên máy. Việc chụp ảnh, lấy vân tay cũng được máy làm tự động, không phải in vân tay bẩn như hiện nay... Trước mắt, chỉ có một số nơi được làm trên máy, một số nơi vẫn phải thu thập thông tin thủ công rồi nhập vào máy, chuyển lên trung ương khi cấp CMND mới.Trong tương lai, khi công dân đã được cấp CMND theo mẫu mới thì việc xin cấp lại CMND có thể làm ở bất cứ đâu, bất cứ địa phương nào.- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính đã làm việc với Bộ Công an và đưa ra mức thu lệ phí khi làm CMND. Theo đó, sẽ miễn thu phí của một số đối tượng và giảm phí ở một số vùng. Cụ thể, mức thu khi cấp mới CMND là 30.000 đồng, cấp đổi là 50.000 đồng và cấp lại là 70.000 đồng.Theo MINH QUANG (TTO) thực hiện