Mặc biển cảnh báo, người dân vô tư buông câu dưới lưới 'tử thần'

Tai nạn chết người Ngày 13-3-2015, anh Nguyễn Hữu Đức (35 tuổi, quê ở Lâm Đồng) - một người dân đến khu vực này để câu cá đã gặp phải sự cố phóng điện từ mạng lưới điện cao áp. Khi anh Đức kéo chiếc cần câu máy thì bất ngờ một tiếng nổ lớn vang lên. Anh Đức bị cháy đen khắp người, được đưa và BV Chợ Rẫy để cấp cứu trong tình trạng sốc bỏng nặng. Sau 10 ngày điều trị, anh Đức đã tử vong do nhiễm trùng máu. Theo Công ty lưới điện cao thế TP.HCM, anh Đức câu cá trong hành lang an toàn lưới điện cao áp, vô ý để cần câu và dây câu vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện gây tử vong sau nhiều ngày điều trị. Phải đảm bảo khoảng cách an toàn là 4 m khi đến gần lưới điện cao thế Khi đến gần lưới điện cao thế, người dân phải đảm bảo an toàn khoảng cách 4 m tính từ pha ngoài cùng, từ dưới trụ lên và từ chiều ngang trụ điện ra. Tuyệt đối không tung ném, quăng vật thể gì lên dây điện vì điện cao áp không bọc vỏ rất dễ phóng điện. Người dân cần nâng cao ý thức hơn, vì sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. (Cảnh báo của Công ty lưới điện cao thế TP HCM)