“Mặc váy” bêtông cho sưa

* Xăm trúng gỗ sưa ở Phong Nha



Hàng cây sưa tại vườn hoa Nam Cao, TP Phủ Lý (Hà Nam) đã được đổ bêtông quanh gốc - Ảnh: Thái Bình



Ông Nguyễn Bá Đoàn, bảo vệ vườn hoa, cho biết cả vườn có khoảng 25 cây sưa (7-8 năm tuổi), nhưng gần hai năm qua bốn gốc sưa lớn nhất đã bị kẻ xấu đốn hạ.Cũng theo ông Đoàn, mặc dù đã đổ bêtông quanh gốc sưa nhưng có lần “sưa tặc” canh lúc đêm bẩy cả ống cống lên để luồn cưa vào cưa gốc khiến cây đổ làm vỡ cả ống cống (do ống cống xây không có móng)... “May mà lực lượng bảo vệ vườn hoa phát hiện đánh động, “sưa tặc” mới tháo chạy và không kịp mang cây sưa vừa hạ ra khỏi hiện trường” - ông Đoàn kể.Trước đây, Hà Nội cũng có sáng kiến bảo vệ cây sưa bằng cách “mặc váy” bằng thép cho sưa.* Theo nguồn tin của PV rừng hung Trí (Phong Nha), khoảng đầu buổi chiều 15-5, một nhóm dân xã Phúc Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) đã xăm trúng hai phách gỗ sưa chôn dưới đất, ở địa điểm cách nơi ba cây sưa bị đốn hạ vài trăm mét. Đây là gỗ sưa mà sau khi hạ cây, lâm tặc đã đào hầm cất giấu chờ cơ hội đưa ra bán.Nguồn tin này cho biết hai phách gỗ sưa được tìm thấy thuộc loại “hàng mặt”, tức là miếng xẻ ra từ thân cây sưa. Ngay sau khi tin này được loan ra, cả vùng Phúc Trạch, Xuân Trạch lại ngay lập tức rộ lên chuyện trúng gỗ sưa. Đến chiều 15-5, đã có hàng chục thanh niên từ các làng quanh vùng này gùi hành lý đổ vào rừng để tìm vận may hoặc đi gùi thuê.Về 11 nghi phạm tham gia đốn hạ ba cây sưa, ông Nguyễn Văn Nam, trưởng Công an xã Phúc Trạch, cho biết hiện đã xác định được bốn người trong số đó đã ra khỏi rừng. Tuy nhiên, bốn người này cũng không có mặt tại địa phương và công an chưa xác định họ đi đâu.Ngày 15-5 cũng là hạn cuối để vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng báo cáo với Tỉnh ủy Quảng Bình về việc làm rõ nghi vấn kiểm lâm câu kết với lâm tặc, kiểm điểm trách nhiệm và xử lý cán bộ vi phạm (nếu có). Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Huyên - phó giám đốc vườn - cho biết vẫn đang làm rõ, chưa báo cáo kịp.Theo T.BÌNH - Q.NAM - L.GIANG - NG.LINH (TTO)