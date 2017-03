Màn nhảy flashmob sôi động tại hội sách

Trước đó, Quang Đăng cũng có một phần trình diễn lại các tiết mục 30s gây dấu ấn của mình trong cuộc thi So you think you can dance.

Giao lưu với khán giả, Quang Đăng cho biết anh thích truyện tranh: Doraemon, Thám tử Conan.. và các bộ truyện kiếm hiệp của Kim Dung hay các truyện Harry Potter, Mật mã Tây Tạng…

Phần nhảy flashmob đã gây thích thú, ngạc nhiên cho khách tham quan Hội sách.

TRÀ GIANG