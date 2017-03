Mang còng số 8 đi “cướp” con

Theo chị T., năm 2009, chị và Dương sống chung (không đăng ký kết hôn) rồi sinh cháu V. Sáng 10-1, chị và con đến xã làm giấy khai sinh cho cháu, trên đường về chị bị Dương và một thanh niên khác chặn đường, rút dao, còng số 8 dọa, giật cháu V. rồi lên xe phóng đi. Khi bỏ chạy, Dương đã làm rớt chiếc còng số 8.

Theo Công an thôn Bảo Vinh, có thể vì bên nội nhớ cháu V. nên Dương bắt cháu về cho bên nội thăm. Công an địa phương sẽ xác lập hồ sơ ban đầu, đề xuất Công an huyện Ninh Phước có hướng xác minh, làm rõ.

Chị T. mang chiếc còng số 8 mà Dương làm rớt nộp cho công an. Ảnh: M.TRÂN

Những ngày qua có nhiều học sinh Trường Tiểu học Phước Thạnh (phường Long Trường, quận 9, TP.HCM) bị một phụ nữ dụ dỗ chở đi để lấy vàng rồi bỏ rơi ven đường.

Tối 10-1, em Trần Thị Nh. Y., học lớp 1, sau giờ học thêm (phía sau trường) đã bị một phụ nữ đến dụ, chở đến cầu Trường Phước (phường Long Phước, quận 9) lấy đôi bông tai.

Phụ huynh của em Huỳnh Thị B.T., học sinh lớp 3 cũng tại Trường Phước Thạnh, cho biết trước đó không lâu, T. và một bạn học trên đường về nhà thì một phụ nữ chạy xe máy hỏi thăm địa chỉ nhà sách rồi bảo hai em lên xe để chỉ nơi. Sau đó, phụ nữ này chở hai em đến một nhà sách ở phường Đakao, quận 1 và bỏ hai em tại đây sau khi lột sạch hai đôi bông tai. Bảo vệ nhà sách đã đưa hai em về công an phường…

Công an phường Long Trường cho biết đã tăng cường lực lượng bảo vệ dân phố trước cổng trường nhằm bảo đảm an toàn cho các em học sinh trong giờ vào học cũng như giờ tan trường.

MINH TRÂN