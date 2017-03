Mang thi thể bệnh nhân đến “bắt đền” bệnh viện

Theo người nhà ông Cường, tối 23-7, nghi ông Cường bị rắn độc cắn nên đã đưa ông đến bệnh viện cấp cứu. Đến 4 giờ sáng 24-7, một y tá trực rút kim truyền dịch thì ông Cường bị choáng, ngã xuống nền nhà gây chấn thương sọ não. Gia đình đề nghị bệnh viện cho chuyển lên tuyến trên nhưng bệnh viện không đồng ý. Đến chiều 24-7, các bác sĩ mới cho chụp CT và chẩn đoán bệnh nhân bị phù não lan tỏa, não bị tụ máu và được chỉ định mổ gấp.

Sáng 25-7, hàng chục người thân bao vây khu hành chính bệnh viện yêu cầu cho chuyển ông ra Hà Nội để điều trị. Tuy nhiên, ông Cường đã tử vong trên đường ra Hà Nội. Chiều tối 25-7, lãnh đạo BV Đa khoa Nghệ An cùng đại diện một số cơ quan chức năng khác đã tổ chức đối thoại với người nhà bệnh nhân, bệnh viện đồng ý hỗ trợ gia đình ông Cường 20 triệu đồng. Ông Tôn Thất Hậu, Phó Giám đốc BV Đa khoa Nghệ An, cho biết: “Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Cường và quá trình điều trị, bệnh viện sẽ cho kiểm tra lại để rút kinh nghiệm”. Đến tối 25-7, người thân đã làm thủ tục khâm liệm ông Cường để đưa về quê an táng.

Đ.LAM