Mang xác chết đặt tại trụ sở công an phường

Đến 20 giờ, vẫn còn hàng trăm người hiếu kỳ tập trung tại trụ sở Công an phường Mỹ Bình.

Thượng tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an TP Long Xuyên, cho biết chưa nắm được thông tin cụ thể vụ việc. Chỉ mới biết tên người chết là Đen (quê TP Rạch Giá, Kiên Giang, tạm trú phường Mỹ Bình). Trước đó, Đen bị Công an phường Mỹ Bình bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản. Do không xác định được chủ sở hữu tài sản bị trộm nên công an làm thủ tục gửi Đen vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội tỉnh An Giang. Đến chiều 17-12, mẹ của Đen nhận con về nhà. Khoảng 17 giờ cùng ngày, một số người đã đưa xác Đen đến trụ sở Công an phường Mỹ Bình, la lối vì cho rằng Đen đã bị công an đánh chết.

Thượng tá Phước cho biết hiện xác của Đen đã được chuyển đến BV Đa khoa tỉnh An Giang để giám định pháp y làm rõ nguyên nhân chết.

V.SƠN