Mạo danh người nhà bác sĩ để lừa tiền

Giả danh người nhà giám đốc bệnh viện, các đối tượng đã lừa lấy tiền của nhiều bệnh nhân, thậm chí lừa cả lãnh đạo bệnh viện. Vụ việc vừa được phát hiện tại BV Nhi đồng 2, TP.HCM vào chiều 27-7.

Trò lừa mang tên “bác sĩ Đởm”

Một buổi sáng, giám đốc BV N. (TP.HCM) nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là “bác sĩ (BS) Đởm, Giám đốc BV Đa khoa Kiên Giang”, nói: “Tôi có hai người nhà lên TP.HCM, đi đứng lớ ngớ thế nào bị mất hết tiền bạc, giờ không còn tiền về xe, nhờ các anh giúp giùm, hôm sau sẽ trả lại”.

Nghĩ là chỗ đồng nghiệp, vị này đồng ý cho mượn 1 triệu đồng và đề nghị người nhà BS Đởm đến bệnh viện nhận. Tuy nhiên, đầu dây bên kia trả lời “Người nhà mới lên thành phố, không rành đường sá, bệnh viện cho người cầm tiền đến trước nhà thờ Thị Nghè để đưa”.

Tương tự, giám đốc BV Nhi đồng 2 cũng tiếp cú điện thoại của một người tự xưng là “BS Đởm” hỏi mượn tiền giúp người nhà đang chữa bệnh bị cạn túi. Ngày 27-7, “BS Đởm” này gọi tới thúc giục việc đưa tiền và được phó giám đốc bệnh viện bắt máy.

Vợ chồng chị Vân vẫn còn bàng hoàng trước cú lừa của “giám đốc công ty may”. Ảnh: DUY TÍNH

Vị phó giám đốc cảnh giác gọi về Kiên Giang gặp “BS Đởm” thật thì mới biết hai cú điện thoại trên là của kẻ mạo danh. Khi kẻ mạo danh gọi lại thì được trả lời “Đã gửi 1 triệu đồng ở cổng bảo vệ bệnh viện, người nhà cứ đến nhận”. Đến chiều cùng ngày, “người nhà BS Đởm” đến nhận tiền thì bị bảo vệ bắt giữ giao cho Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.HCM).

Tại công an phường, hai “người nhà BS Đởm” là Lê Thanh Phong (61 tuổi, ngụ Sóc Trăng) và Phan Văn Trung (chưa rõ lai lịch) đã thú nhận hành vi mạo danh để lừa đảo. Do Phong sống lang thang nên Công an phường Bến Nghé đã lập hồ sơ chuyển Phong vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM.

“Giám đốc” lừa người nhà bệnh nhân

“Một tô cháo 3.000 đồng đổi 3 triệu đồng” - chị Ngũ Thị Lệ Vân (Đồng Nai) đang nuôi con bị bệnh sốt xuất huyết tại khoa Nhiễm BV Nhi đồng 2, chua chát nói. Chị Vân kể lại, buổi sáng vợ chồng chị đưa con nhập viện thì có một người đàn ông đến trước cửa phòng làm quen vợ chồng chị. Người này nói mình là “giám đốc một công ty may ở Long Khánh” với 150 công nhân, hiện cùng vợ chăm đứa con ba tuổi đang điều trị tại bệnh viện.

Chị Vân kể: “Nghe tôi than hoàn cảnh khổ, vợ công nhân, chồng làm hồ và nỗi lo mất việc vì phải nghỉ làm quá nhiều để chăm con, ông “giám đốc” mở lời: “Công ty tôi đang tuyển người phụ bếp, lương tháng 2,5 triệu đồng, nếu chị làm tôi sẽ tuyển. Chồng chị tôi nhận vào làm bốc xếp của công ty, lương 3,6 triệu đồng/tháng, bao ăn ở””. Vợ chồng chị Vân mừng quýnh trước lời hứa trên.

Đến chiều, khi chồng chị Vân vào phòng cấp cứu thăm con, ông “giám đốc” móc ra 3.000 đồng lẻ nhờ chị Vân ra trước cổng mua cháo cho con ông ta. Khi chị Vân mang tô cháo quay lại thì ông “giám đốc” chặn lại, hỏi mượn 1,5 triệu đồng vì mang tiền theo không đủ. Ngần ngừ một lát, ông đòi mượn tiếp 1,5 triệu đồng. Cầm 3 triệu đồng trên tay, ông “giám đốc” bảo chị Vân đưa cháo đến chỗ vợ ông ta để bón cho con. Tuy nhiên, chị Vân dò hỏi khắp khoa Nhiễm thì không ai biết đứa con ba tuổi và vợ ông “giám đốc công ty may” là ai.

Lúc ấy, chị Vân tỉnh hồn chạy đi tìm ông “giám đốc” thì kẻ lừa đảo đã biến mất. “3 triệu đồng vay mượn chữa bệnh cho con giờ không còn đồng nào, tôi tưởng người ta nuôi bệnh thật và giúp cho công ăn việc làm, ai ngờ gặp thứ lừa đảo” - chị Vân nói.

Thấy tình cảnh khốn khổ của vợ chồng chị, một số thân nhân bệnh nhân đã góp vài ba chục ngàn đồng cho chị mua cơm chống đói trong những ngày ở bệnh viện, còn viện phí thì vợ chồng chị chưa biết tính sao.

Kẻ gian đã mạo danh tôi Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bác sĩ Phan Văn Đởm, Giám đốc BV Đa khoa Kiên Giang, khẳng định ông không điện thoại cho lãnh đạo các bệnh viện và không có người nhà nào của ông đi mượn tiền. “Trước đó có người đến một số bệnh viện xưng danh tôi để mượn tiền, có nơi cho, có nơi cảnh giác gọi tôi kiểm tra. Tôi đã thông báo các bệnh viện nếu có ai xưng danh tôi thì giao ngay cho công an bởi đó là kẻ lừa đảo ” - ông Đởm nói.

DUY TÍNH