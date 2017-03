Mất mối làm ăn, giang hồ truy sát “hiệp sĩ”

Chiều 27-6, anh Nguyễn Tăng Tiên vẫn trong phòng Hồi sức Cấp cứu của BV Thủ Đức sau khi bác sĩ mổ các vết thương ở đùi, tay. Hiện anh đã tỉnh và cho biết mình bị băng giang hồ của Tuấn “chó” chém vào rạng sáng 27-6.

Truy sát lúc rạng sáng

Đêm 26-6, chúng tôi gặp anh Tiên tại khu vực cầu vượt Sóng Thần. Anh cho biết nhóm giang hồ do Tuấn “chó” cầm đầu muốn gặp anh để “thương lượng” nhưng anh từ chối. Tuấn “chó” giận dữ vì cho rằng anh phá “nồi cơm” của chúng. Tuấn cho đàn em canh chém anh nhưng đám đàn em không dám ra tay vì nhà trọ của anh nằm ở mặt tiền quốc lộ 1A, gần cầu vượt Sóng Thần có nhiều người qua lại.

Đêm 26-6, anh Tiên ở lại lò bánh mì và đám giang hồ canh me anh suốt đêm. Đúng 5 giờ sáng 27-6, người em của anh mở cửa đi bỏ mối bánh mì, anh ngồi cắt bánh, quay lưng ra cửa thì bốn người với mã tấu ập vào tấn công anh.

Bị chém bất ngờ, anh lùi lại né nhát chém vào đầu và xông vào kẹp được cổ Tuấn “chó”. Thấy thế, những tên còn lại đã chém vào đùi, hai tay của anh để giải vây cho Tuấn “chó”. Sau đó, người em đi bỏ mối bánh mì quay về, phát hiện anh bị chém liền đưa vào BV Thủ Đức…

Anh Tiên cho biết chính Tuấn “chó”, kẻ cầm đầu băng trộm xe trên địa bàn, đã tấn công mình. Đây là băng trộm quê Quảng Bình được công an thả vào đêm 25-6.

Anh Nguyễn Tăng Tiên đang điều trị tại BV Thủ Đức với nhiều vết chém trên người. Ảnh: VB

Theo anh Tiên, băng Tuấn “chó” hẹn anh ra cổng Siêu thị Co.op Mart (gần cầu vượt Sóng Thần) nhưng anh không đến và anh đã báo với Công an phường An Bình là Tuấn “chó” tìm chém anh. Trưởng công an phường đã động viên anh ráng giữ gìn để sáng 27-6 phường đi họp sẽ báo vụ việc thả người và chuyện Tuấn “chó” tìm chém anh lên cấp trên. Tuy nhiên, Tuấn “chó” đã ra tay trước.

Chém vì bị “hiệp sĩ” chặn đường “làm ăn”

Theo anh Tiên, chiều 25-6, anh cùng nhóm thanh niên tình nguyện bắt tội phạm phối hợp Công an phường An Bình kiểm tra, phát hiện hàng chục biển số xe tháo rời, giấy đăng ký xe, CMND của nhiều người giấu trong phòng trọ. Sau đó, công an phường đã đưa sáu người cùng tang vật gồm: Bùi Thị Huyền, Nguyễn Thị Lài, Bùi Văn Hải, Bùi Ngọc Hùng, Bùi Ngọc Hướng quê Quảng Bình và Bùi Văn Cường quê Nha Trang cho Công an thị xã Dĩ An xử lý. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày thì sáu người này được công an thị xã cho về. Nhóm người này là đàn em của Tuấn “chó”.

Theo những hộ dân chung quanh phòng trọ, những người này không đi làm nhưng vẫn có tiền tiêu xài. Một thành viên trong nhóm thanh niên tình nguyện bắt tội phạm kể: “Khi chúng tôi đến yêu cầu mở cửa phòng, họ khóa cửa cổng, cố thủ trong phòng. Sau đó, chúng tôi phát hiện hàng chục biển số xe, CMND, giấy phép lái xe để lung tung trên gác, dưới giường ngủ, đoản khóa mở xe thì cất trong ví…”.

Trước thời điểm kiểm tra phòng trọ vài giờ, anh Tiên phát hiện Lê Thị L. chạy xe Wave có biểu hiện nghi vấn nên đã điện thoại cho công an chặn lại kiểm tra. Vụ việc này Tuấn yêu cầu gặp anh Tiên để “thương lượng” nhưng bị anh từ chối. Công an phường đã bàn giao L. cùng chiếc xe cho Công an tỉnh Đồng Nai thụ lý. L. thừa nhận mình là người trong băng nhóm của Tuấn “chó”.

Tuấn “chó” và một đối tượng rất cay cú vì anh Tiên cản trở đường làm ăn của đám đàn em. “Băng Tuấn “chó” từng tuyên bố sẽ đến nhà giết anh Tiên nếu can thiệp tới chuyện làm ăn” - một cán bộ phường An Bình cho biết.

Công an vào cuộc

Sáng 27-6, Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: “Sau khi Tiên bị côn đồ tấn công, tôi đã chỉ đạo Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng truy xét đối tượng. Đồng thời, ban giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo báo cáo vụ công an thị xã thả sáu đối tượng tối 25-6”.

Biển số xe, giấy đăng ký xe, CMND, đoản khóa xe được phát hiện trong phòng sáu nghi phạm nhưng công an thị xã thả ngay sau vài giờ tiếp nhận. (Ảnh do công an cung cấp)

Chiều cùng ngày, Công an thị xã Dĩ An thông tin: Cán bộ, chiến sĩ rất bức xúc vụ băng nhóm giang hồ truy sát anh Tiên. Sau khi nghe tin báo, lực lượng trinh sát hình sự được tung ra để truy lùng đối tượng.

Ông Nguyễn Hữu Công, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm Công an thị xã Dĩ An, nói: “Chúng tôi đang khẩn trương bắt đối tượng”.

Riêng việc thả sáu người mà công an và những người tình nguyện bắt đêm 25-6, ông Công cho biết công an vẫn quản lý họ và chờ thu thập thêm chứng cứ mới xử lý.

Sẽ khởi tố vụ án Thượng tá Trần Nhựt Hiếu, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương, nói: “Chắc chắn công an sẽ khởi tố vụ án chém người này”. . Dư luận cho rằng anh Tiên bị chém là do bị băng nhóm “đá xế” của Tuấn “chó” trả thù? + Hiện giờ chưa thể khẳng định được. . Xin ông giải thích rõ vì sao sáu nghi phạm trộm xe mà anh Tiên và một số “hiệp sĩ” cùng công an phường tham gia bắt giữ lại được công an thị xã cho về? + Tôi xin minh định họ không bị bắt quả tang khi đang trộm xe. Khi kiểm tra phòng trọ có thu giữ được một số biển số, giấy đăng ký xe, CMND để sau tấm la phông nhưng họ khai là mới chuyển tới ở được bốn tháng, không để ý là có những loại giấy tờ, biển số trên để đó. Vì vậy, chúng tôi không ra quyết định tạm giữ hình sự. Dĩ nhiên, khi cho về, không có nghĩa là hồ sơ vụ việc khép lại mà chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra. . Cơ quan điều tra đã xác minh được nguồn gốc số giấy tờ, biển số xe trên? + Trong số này có một biển số xe của một người đã bị mất xe cách đây không lâu và chúng tôi đã khởi tố vụ án này rồi. Số giấy tờ còn lại vẫn đang xác minh… _______________________________________________ Khi còn làm thuê ở Bến xe Miền Đông, anh Tiên tham gia bắt hàng chục vụ cướp, trộm, bán ma túy tại khu vực. Năm 2009, anh về làm bánh mì tại khu vực cầu vượt Sóng Thần (An Bình, Dĩ An) và tham gia bắt hơn 100 vụ cướp, trộm tài sản, bán ma túy. Anh được công an các cấp, UBND tại tỉnh Bình Dương tặng hơn 10 bằng khen, giấy khen về thành tích bắt tội phạm. Tiên đã từng giúp tụi tôi rất nhiều và rất nhiệt tình. Anh báo tin về tội phạm rất chắc mà không hề có một động cơ nào khác. Trung tá VÕ VĂN HỒNG, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Thuận An Hay tin Tiên bị chém, tôi tức tốc chạy đến bệnh viện. Đến nơi, thấy vợ mang bầu ngồi khóc bên ngoài, Tiên thì máu me đầy mình tôi không cầm được nước mắt. Mấy năm tôi làm trưởng Công an phường An Bình, Tiên luôn sát cánh bên tôi bắt tội phạm. Đại úy PHẠM MẠNH CƯỜNG,

Trưởng Công an phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An

VÕ BÁ - TRÙNG KHÁNH