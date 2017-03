Mất tiền làm bằng lái… dỏm

Ngày 15-12, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Tân Uyên, Lai Châu cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Hà Văn Bình, 41 tuổi, trú tại thị trấn Tân Uyên về hành vi lừa đảo. Thời gian vừa qua, đối tượng này đã lừa hàng chục người dân ở huyện Tân Uyên bằng cách thu tiền rồi đưa cho họ những tấm giấy phép lái xe giả…

Trước đó, Công an huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu nhận được nhiều đơn tố giác của người dân trên địa bàn về hành vi lừa đảo của Hà Văn Bình. Họ cho biết, Bình đã đến nhiều gia đình để "quảng cáo" về "mối" làm nhanh giấy phép lái xe (GPLX). Bước đầu mỗi người chỉ phải đóng 50.000 đồng, sau khi nhận được GPLX thì mới đóng nốt 650.000 đồng còn lại. Nhiều người cả tin nên đã đưa tiền cho Bình. Nhưng khi nhận được GPLX, họ mới biết đó là đồ giả.

Quá trình điều tra, Công an huyện Tân Uyên đã làm rõ Bình là một trong những mắt xích quan trọng trong ổ nhóm sản xuất GPLX giả, do đó đã lên kế hoạch triệt phá.

Đầu tháng 12-2009, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Tân Uyên kiểm tra hành chính đối với Hà Văn Bình và phát hiện, anh ta đang cất trong người 5 GPLX hạng A1. Qua giám định được biết, toàn bộ số GPLX trên đều được làm giả. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bình, Cơ quan điều tra đã thu giữ tiếp 14 GPLX hạng A1 có ghi tên nơi cấp là Sở Giao thông vận tải TP HCM, 6,2 triệu đồng và một số tài liệu có liên quan.

Cùng thời gian trên, Công an huyện Tân Uyên cũng thu giữ 5 GPLX giả mà Bình đã bán cho người dân. Tại cơ quan Công an, Bình khai nhận: Do lợi dụng nhu cầu của nhiều người dân ở thị trấn Tân Uyên và các khu vực lân cận cần có GPLX mà không phải đi thi, Bình đã câu kết với em họ là Hà Văn Phong, trú tại Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương làm GPLX giả. Theo đó, Bình sẽ chuyển ảnh, thông tin cá nhân của những người có nhu cầu cho Phong. Phong sẽ làm phôi giả, dán ảnh và điền thông tin cá nhân của khách vào. Bình khai nhận, cho đến ngày bị bắt, anh ta đã bán GPLX giả cho khoảng 24 người trong khu vực thị trấn Tân Uyên.

Hiện Công an huyện Tân Uyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Văn Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đang khẩn trương điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu cơ quan Nhà nước của hai đối tượng Bình, Phong





Theo H.Giang (CAND)