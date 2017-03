Mất xe 3 tháng lại tìm được về

Ngày 1/8, Công an Tây Ninh đã làm thủ tục trao trả 3 xe mô tô cho các chủ phương tiện bị mất cắp từ 3 tháng trước là anh Nguyễn Văn Lam (ngụ huyện Trảng Bàng), anh Võ Văn Lanh (ngụ huyện Gò Dầu) và chị Phạm Thị Ngọc Hiền (ngụ huyện Hòa Thành).

Đây là những chiếc xe mà bọn tội phạm lợi dụng đêm tối đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản. Theo chị Hiền thì sau khi sự việc xảy ra, chị đến trình báo Công an với suy nghĩ cầu may. Không ngờ sau 3 tháng mất xe chị được thông báo đến làm thủ tục nhận lại xe đã bị mất.

Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Tây Ninh) trao trả xe cho 3 chủ phương tiện bị mất cắp

Theo 1 cán bộ Công an Tây Ninh thì chính từ những tin báo mất của quần chúng mà lãnh đạo Công an Tây Ninh mới phát hiện ra trong tháng 4, tháng 5 liên tục xảy ra tình trạng mất xe trên địa bàn tỉnh. Từ đó, Công an Tây Ninh xác định đây là thủ đoạn của 1 băng nhóm chuyên nghiệp và lập chuyên án triệt phá.

Sau nhiều ngày điều tra, đến đầu tháng 7, Công an Tây Ninh phát hiện dấu vết băng nhóm này và tổ chức phục bắt khẩn cấp 4 đối tượng là Nguyễn Văn Hùng (35 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM), Nguyễn Minh Bằng (31 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre), Nguyễn Chí Nghĩa (29 tuổi, ngụ huyện Đức Hòa, Long An) và Trần Văn Công (49 tuổi, ngụ Củ Chi, TPHCM).

Băng nhóm này khai nhận rủ nhau đến Tây Ninh gây án và đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tại đây. Chúng chuyên lợi dụng đêm tối để đột nhập nhà dân trộm cắp các tài sản có giá trị lớn như mô tô, điện thoại di động…

Trong quá trình điều tra, thu thập lời khai, cơ quan công an đã thu hồi được 5 xe mô tô và nhiều dụng cụ gây án khác của băng nhóm này. Dựa vào các đơn trình báo mất xe, Công an Tây Ninh xác định được chủ nhân của 3 chiếc trong số này và tiến hành trao trả cho người dân trong ngày 1/8.

Theo Tuyết Nhung – Tùng Nguyên (Dân trí)