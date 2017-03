Mẫu Sơn 13 độ C giữa mùa hè

Theo Đài khí tượng thủy văn đồng bằng Bắc Bộ, đợt gió mùa tràn về miền Bắc đêm 22/5 có cường độ khá mạnh, gây mưa lớn diện rộng. Các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ đêm qua có lượng mưa phổ biến 50-100 mm.

Đặc biệt, không khí lạnh khiến nhiệt độ các tỉnh miền núi giảm sâu. Sáng sớm 23/5, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ 13 độ C, Sapa (Lào Cai) 15 độ C, nhiểu tỉnh đồng bằng 21-22 độ C, thời tiết mát mẻ hiếm có vào thời điểm cuối tháng 5.

Đêm 22, sáng 23/5, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc mưa lớn do không khí lạnh tràn về. Ảnh: Hoàng Hà.

Tại Hà Nội, sớm nay trời mát 23 độ C do đêm qua, mưa lớn hầu như rải đều khắp cả khu vực nội và ngoại thành. Lượng mưa lớn nhất ghi nhận được tại Trâu Quỳ (78 mm), Thượng Cát (64 mm), Láng (37 mm).

Từ chiều nay, nhiệt độ miền Bắc tăng dần, đến giữa tuần trời nắng 32-34 độ C. Về đêm trời rất mát mẻ, 23-25 độ C, do còn mưa nhỏ. Không khí lạnh còn tác động mạnh tới các tỉnh miền Trung khiến nhiệt độ cao nhất ở khu vực này trong tuần cũng chỉ dừng ở 34 độ C, trời mát mẻ.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ không chịu ảnh hưởng của gió mùa, nền nhiệt 21-35 độ C, riêng TP HCM 23-35 độ C.

Dự báo, khoảng 26-27/5 sẽ có một đợt không khí lạnh mới ảnh hưởng tới thời tiết miền Bắc, miền Trung.

Theo Hải Đông (VNE)