Mậu Thân 68: Phút sinh tử của người lính An ninh T4

“Lòng dân là lòng trời” Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, quân ta đã đưa được hàng chục tấn thuốc nổ C4 và TNT, hàng trăm cây súng AK và K54, 300 kg thuốc nổ và một số hỏa tiễn H12, hàng ngàn viên đạn các loại vào nội đô Sài Gòn an toàn. Đó hoàn toàn nhờ vào sự giúp đỡ của người dân. “Không có dân là không giành thắng lợi được đâu. Dân là cái nôi cách mạng; lòng dân là lòng trời” - Đại tá Lê Văn Lên, Chỉ huy trưởng của lực lượng an ninh vũ trang T4 Sài Gòn-Gia Định, khẳng định khi nhắc về cuộc chiến này. Đại tá Lê Văn Lên kể những ngày đó người dân đã hy sinh cả tính mạng của mình để giúp đỡ cho các chiến sĩ. “Trong cái giỏ của họ đi chợ, lớp bên trên là khoai lang, rau củ, bên dưới là súng đạn với thuốc nổ không. Người dân giúp mình vận chuyển vũ khí, thuốc nổ vào chứ không làm sao mình làm trót lọt được” - Đại tá Lên nói. Còn trong ký ức của Đại tá Lê Văn Thiện, Phó ban An ninh Phân khu I, chính những người phụ nữ nhỏ nhắn, hằng ngày vẫn bán rau ngoài chợ đã góp phần làm nên chiến thắng của chiến dịch. Để giúp các anh em chiến sĩ lọt vào bên trong, mấy chị em phụ nữ đã đóng vai là vợ, người yêu để đưa anh em vào đến điểm tập trung trước trận đánh. Trước giao thừa thì họ đã đưa quân của mình đến các vị trí đã bố trí trước đó, chuyển giao lá thư nhỏ của lãnh đạo có ghi kèm mục tiêu đánh chiếm đến tay anh em. “Mình đưa bom, vũ khí, thuốc nổ cho chị em là họ tự ngụy trang, giấu trong đống rau cải. Mấy chị bán bí rợ cũng rất nhanh trí, họ giấu thuốc nổ TNT trong trái bí bằng cách móc ruột trái bí ra, nhét thuốc nổ vào, ngang nhiên để trong giỏ rồi đi qua lần lượt các chốt kiểm soát gắt gao của địch... Trạm nào khó quá, chị em tự lo lót cho mấy tên lính bằng mấy điếu thuốc rồi qua được hết. Bằng cách đó họ giúp chúng tôi chuyển vũ khí, thuốc nổ vào nội đô; giúp các chiến sĩ vào đến điểm tập trung, nhận nhiệm vụ cụ thể sẽ làm gì” - Đại tá Lê Văn Thiện kể lại. Đại tá Thái Doãn Mẫn (từng hoạt động với bí danh Huỳnh Xuân Nam, Chín Thủy, Tám Nam; nguyên Phó ban An ninh T4, phụ trách trực tiếp lực lượng trinh sát vũ trang nội đô-B5) thì nhấn mạnh: “Người dân yêu nước không sợ bị bắt bớ, giam cầm; hết lòng che chở cán bộ, chiến sĩ; chứa vũ khí trong nhà; cung cấp mọi phương tiện cần thiết cho việc đánh địch; dùng nơi ở của mình làm trạm giao liên, hộp thư... Họ là nguồn động lực để xây dựng lực lượng chiến đấu tại chỗ”.