Mâu thuẫn, bóp cổ người tình đến chết

Ông Tân bị bắt vào rạng sáng 30-10, khi đang lẩn trốn trong nhà trọ ở phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Theo Tân khai, lợi dụng mọi người ngủ say, Tân đến nhà bà NTHH (người tình của Tân) dùng mỏ lết, xà beng phá cửa sổ trèo vào phòng ngủ của bà H. Do thời gian chung sống, hai người thường xảy ra xích mích. Lúc đột nhập vào nhà, Tân và bà H. tiếp tục cãi nhau về chuyện tiền bạc. Tức giận, Tân đã bóp cổ bà H. cho đến chết. Sau khi gây án, Tân kéo xác bà H. ra khỏi nhà, giấu ở con hẻm gần đó rồi trốn về phòng trọ. Một số người dậy sớm, phát hiện thi thể bà H. mặt dính đầy bùn đất nên báo công an.

Được biết, Tân đã có vợ và ba đứa con nhưng vẫn sống chung như vợ chồng với bà H. Gần đây, do bị người tình cấm cửa nên Tân đột nhập vào nhà rồi xảy ra án mạng.

XUÂN LƯƠNG