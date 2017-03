Mâu thuẫn con, bắn chết bố

(PL)- Ngày 22-2, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết đã khởi tố, tạm giam Nguyễn Nam Khánh (trú xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội giết người.

Trong những ngày tết Quý Tỵ 2013, Khánh có đánh bạc với Đặng Lê Phương (trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc) và xảy ra mâu thuẫn. Đêm 18-2, Khánh đến nhà bạn chơi thì gặp Phương rồi đánh nhau. Ông Đặng Duy Tân (bố của Phương) cùng mọi người đến can ngăn thì Khánh bỏ chạy. Ngay trong đêm, Khánh mang theo súng Colt xoay đến nhà ông Tân tìm Phương. Khi ông Tân ra mở cửa, Khánh rút súng chĩa vào ngực ông Tân rồi siết cò. Sau tiếng nổ, ông Tân gục xuống còn Khánh mang súng bỏ trốn. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông Tân tử vong do bị đạn bắn xuyên tim, mất nhiều máu. Sau khi biết ông Tân chết, Khánh mang súng đến Công an huyện Nghi Lộc đầu thú. Được biết Khánh từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản và vừa ra tù tại tiếp tục gây án trên. ĐẮC LAM