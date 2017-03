Mâu thuẫn, đâm chết người

(PL)- Công an quận Tân Bình cho biết đã chuyển Tạ Thanh Liêm, nghi can giết người cùng toàn bộ hồ sơ cho cơ quan điều tra Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.

Nạn nhân là anh Tăng Văn Tuấn (tạm trú Tân Bình) đã bị Liêm đâm thấu bụng gây tử vong. Sự việc xảy ra vào tối 14-10 trên đường Cộng Hòa, Tuấn đến gặp Liêm nói chuyện rồi cả hai xảy ra cự cãi nhau. Sau một lúc cả hai lao vào xô xát nhau. Liêm chạy đến xe của người bán bưởi đứng gần đó rút dao gọt trái cây đâm Tuấn gục xuống. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, Tuấn đã tử vong. LƯU NGUYỄN