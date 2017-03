Mâu thuẫn gia đình, con gí điện sát hại cha

Ngày 10-11, Công an huyện Bình Chánh TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận Phan Minh Mẫn (19 tuổi), từ Công an xã Tân Nhật, để điều tra.

Trước đó, lúc 18h15 ngày 9-11, tại nhà số A5/145B, ấp 1, xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, ông Phan Thế Tuyên (39 tuổi), bị con ruột là Phan Minh Mẫn dùng dây điện chích vào người nên đã tử vong tại chỗ.

Trước đó, Mẫn đi học về, thấy ông Tuyên say rượu đang nằm dưới nền nhà. Do bực tức việc ông Tuyên thường xuyên nhậu say về chửi vợ con nên Mẫn đi mua ổ cắm điện về, bỏ phần ổ cắm, xoắn 2 đầu dây điện làm công cụ chích điện và gây ra việc trên.

Sau khi gây án, Mẫn thu dọn dây điện và ổ cắm ném xuống kênh phía trước nhà.

Theo Ng.L (VTC News)