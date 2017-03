Mâu thuẫn giữa lời khai nạn nhân và công an

Theo tường trình của gia đình anh Phạm Ngọc Khánh (29 tuổi, ngụ Lê Chân, Hải Phòng), khoảng 1 giờ sáng 6-6, Công an huyện An Dương và phường Hồ Nam đến nhà đọc lệnh khám xét. Theo Công an huyện An Dương, anh Khánh đã thu mua laptop của một nhóm cướp giật vừa bị công an bắt. Sau khi khám xét đến 5 giờ sáng, công an yêu cầu anh Khánh tới trụ sở để hỗ trợ điều tra. Mặc dù gia đình trình bày anh Khánh đang sốt virus, nóng tới 39 độ C nhưng công an huyện vẫn đưa anh Khánh lên trụ sở.

Từ hôm đó, mỗi ngày hai buổi, cha anh Khánh (ông Phạm Văn Khương) đến đưa quần áo và thức ăn cho anh. Tuy vậy, ông vẫn không được phép gặp con, lý do công an từ chối cho gặp là đang trong quá trình điều tra. Đến ngày 11-6, hỏi thăm những người xung quanh ông mới biết con trai ông vừa được đưa đi cấp cứu lúc 15 giờ. Tại bệnh viện, Công an huyện An Dương đứng rất đông xung quanh phòng cấp cứu và ngăn cản gia đình hỏi han cũng như chụp ảnh các vết thương trên người anh Khánh. Theo nhiều người chứng kiến, anh Khánh lúc ấy đang hôn mê, trên mặt, vai và mang tai có một số vết thâm tím, vùng bụng sưng to.

Sau khi tỉnh lại, qua trao đổi với báo chí, anh Khánh cho biết đã bị công an đánh nhiều lần, đến cả đi vệ sinh cũng bị khống chế và bị đánh vào vùng kín. Về đơn xin tự nguyện ở lại trụ sở, anh Khánh cho biết anh bị buộc phải viết đơn này và bị “động viên” phải nhận là biết số máy tính mình mua là đồ cướp giật.

Ngày 12-6, Công an TP Hải Phòng có báo cáo cho biết vì anh Khánh khai nhận dù biết là hàng cướp giật nhưng đã nhiều lần mua máy tính xách tay của các đối tượng trên nên Công an huyện An Dương đã yêu cầu anh Khánh có mặt tại cơ quan công an để giải trình. Tại đây, anh Khánh có đơn tự nguyện ở lại làm việc. Khoảng 14 giờ 30 ngày 11-6, khi phát hiện anh Khánh mệt mỏi, có dấu hiệu hôn mê, cơ quan công an đã đưa anh Khánh đến BV Đa khoa huyện An Dương, sau đó chuyển đến BV Việt-Tiệp điều trị.

Công an huyện An Dương cũng khẳng định không đánh, không xâm phạm sức khỏe của anh Khánh, các thương tích trên người anh Khánh đã có từ trước khi tới trụ sở công an.

Cùng ngày, Trung tâm Giám định pháp y Hải Phòng kết luận anh Khánh bị một số sang chấn phần mềm nhẹ gây bầm tím và có xây xước da nhỏ rải rác, không gây tổn thương xương khớp, nội sọ, nội tạng và không gây nguy hiểm cho tính mạng. Nguyên nhân anh Khánh hôn mê là do ngộ độc thuốc ngủ.

Chiều 12-6, VKSND Tối cao đã về Hải Phòng làm việc với Công an huyện An Dương.

