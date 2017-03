Mâu thuẫn, hai công nhân đâm chết đồng nghiệp

(PL)- Ngày 6-9, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp cùng Công an quận Tân Bình truy bắt hai nghi can gây ra cái chết của anh Huỳnh Phi Hổ (23 tuổi, quê Đắk Lắk).

Được biết anh Hổ và Trần Văn Duy, Trần Văn Hùng (em ruột của Duy) cùng làm công nhân tại công trình chung cư Carilon (171A Hoàng Hoa Thám, phường 13, quận Tân Bình). Trong quá trình làm việc, giữa Hổ và Duy thường xảy ra mâu thuẫn. Chiều 4-9, Hổ và Duy tiếp tục gây gổ với nhau, Duy dọa sẽ lấy dao đâm Hổ rồi bỏ về trước. Sau đó Hổ đến quán cơm gần công trình thì bất ngờ Hùng xông vào quán dùng dao đâm một nhát vào ngực Hổ. Hổ được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Duy và Hùng đã bỏ trốn, hiện đang bị công an truy bắt. MK