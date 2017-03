Mâu thuẫn lúc nhậu, đâm người

(PL)- Tin từ Công an huyện Cần Giuộc cho biết Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Ngọc Tuấn (36 tuổi), Huỳnh Minh An (31 tuổi) cùng ngụ ấp Phước Hưng 1, xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc (Long An) về tội giết người.

Hồi 20 giờ 15 ngày 18-10, Tuấn, An tìm gặp ông Mai Hồng Chí (56 tuổi, ngụ cùng địa phương) để nói chuyện về mâu thuẫn trong tiệc nhậu trước đó. Khi Tuấn, An gặp ông Chí thì tiếp tục cự cãi dẫn đến đánh nhau, Tuấn, An dùng dao đâm vào ngực trái và bụng phải của ông Chí làm nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. TƯỜNG VÂN