Mâu thuẫn nhỏ nhặt, dùng dao giải quyết

Điều đáng nói là cả ba vụ đều xuất phát từ những nguyên nhân hết sức vụn vặt.

Theo đó, Công an quận 1 đang tạm giữ nghi can Nguyễn Ngọc Châu (ngụ quận 8) để điều tra. Trước đó, ngày 29-8, Châu đến Công an phường Bến Thành đầu thú và khai báo hành vi dùng dao cố sát anh NCT (26 tuổi, quê Bạc Liêu). Được biết đêm 28-8, sau khi nhậu xong, Châu đến khu vực cửa Đông chợ Bến Thành (thuộc phường Bến Thành, quận 1) để gặp anh T. đòi chiếc xe đạp của người bạn bị mất mà Châu nghi ngờ anh T. lấy trộm trước đó. Lúc này anh T. thừa nhận là có “mượn” xe đạp nhưng cương quyết không trả. Do đó, Châu đã rút dao tấn công làm T. bị thương tích ở cổ, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.

Cùng ngày , Công an phường Cô Giang (quận 1) bàn giao nghi can Trần Văn Dũng (ngụ quận 1) cho Cơ quan CSĐT Công an quận 1 thụ lý điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Theo xác minh ban đầu, con của Dũng và con của ông TTL có xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả. Khoảng 22 giờ đêm 27-8, Dũng sang nhà ông L. để gặp “nói chuyện”. Lúc lời qua tiếng lại, Dũng về nhà lấy dao sang tấn công, chém ông L. bị thương tích. Một nạn nhân khác là bà NTN nhảy vào can ngăn cũng bị Dũng dùng dao chém thương tích. Thấy vậy, người dân đã khống chế, bắt giữ Dũng giao cho cơ quan công an xử lý.

Trước đó, một vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại địa bàn quận 1, hiện nay cơ quan công an đang truy xét thủ phạm gây án. Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ chiều 27-8, anh LPV (24 tuổi, ngụ quận 4) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hướng từ quận Bình Thạnh về quận 1. Tại khu vực vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), anh V. thấy một thanh niên chạy xe máy trước mặt lạng lách khá nguy hiểm nên truy đuổi theo sau. Đến trước nhà 2B Nguyễn Thị Minh Khai (phường Đa Kao, quận 1) thì anh V. đuổi kịp rồi cự cãi, dẫn đến ẩu đả. Lúc xô xát, người thanh niên rút dao tấn công, đâm một nhát vào vai anh V. gây thương tích, anh V. đang điều trị tại bệnh viện. Sau khi gây án, hung thủ lên xe tẩu thoát.

HOÀNG TUYẾT