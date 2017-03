Mâu thuẫn tình cảm, đâm chết bạn gái

Khi thấy hai người này nằm bất động, Quốc cầm dao tự đâm vào người nhằm tự sát nhưng không thành.

Do vết thương quá nặng, Trúc Linh đã chết trên đường cấp cứu. Nguyên nhân Quốc gây án có thể do mâu thuẫn tình cảm cá nhân

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt khẩn cấp Dương Hoàng Thế Anh (trú tại phường Ngô Mây, thị xã An Khê) về hành vi giết người.

Trưa 20-3, Phạm Mạnh Hùng, Phạm Mạnh Hoàng và Nguyễn Văn Sơn cùng trú tại xã Phú An, huyện Đak Pơ đi nhậu. sau đó, Hùng chở Hoàng và Sơn đến thăm bạn gái ở nhà trọ gần đấy. Cùng lúc, Thế Anh cũng đến chơi nên hai bên xảy ra cự cãi do có mâu thuẫn từ trước. Hùng lấy viên gạch đập vào đầu Anh. Anh rút dao Thái Lan đâm Hùng và Hoàng.Dù bị thương nhưng Hùng vẫn lấy xe máy chở Hoàng và Sơn về nhà, giữa đường Hùng bị choáng và té ngã. Khi được đưa đến BV Hùng đã chết do mất quá nhiều máu, còn Hoàng bị thương nặng đang điều trị.

THIÊN ẤN - A.AN