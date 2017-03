Mâu thuẫn trong đám tiệc, gây án chết người

(PL)- Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy, Phó Trưởng Công an quận 11 (TP.HCM), cho biết đang truy bắt hai nghi can Nguyễn Văn Khuya và Nguyễn An Bình (cùng tạm trú quận 11) để điều tra làm rõ việc gây ra cái chết cho anh Thái Văn Bình (38 tuổi, ngụ phường 1, quận 11).

Tối 25-9, anh Văn Bình cùng hai em trai hẹn gặp Khuya và An Bình tại ngã tư Hàn Hải Nguyên - Phú Thọ để giải hòa mâu thuẫn trước đó. Tại đây, Khuya tiếp tục gây hấn rồi yêu cầu An Bình “chém chết cho tao”. Ngay sau đó, An Bình cùng với Khuya rút dao tấn công ba anh em Văn Bình. Văn Bình bị đâm hai nhát dao gây thủng gan, phổi, gục tại chỗ. Em trai nạn nhân cũng bị chém một nhát bị thương dưới cằm. Gây án xong cả hai tẩu thoát. Công an địa phương đưa hai nạn nhân đi cấp cứu nhưng Văn Bình đã tử vong. Theo điều tra ban đầu, trưa 25-9, Khuya và Văn Bình đi dự đám giỗ nhà người quen ở Long An. Tại đám tiệc, cả hai mâu thuẫn dẫn đến xô xát nhưng được can ngăn rồi Khuya chở vợ ra về. Ngay tối hôm đó, Văn Bình chủ động hẹn gặp Khuya để giải quyết mâu thuẫn. Khuya đã rủ theo An Bình, chuẩn bị mã tấu để “xử” Văn Bình. LƯU NGUYỄN