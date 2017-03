Mâu thuẫn từ quán cà phê

Theo tài liệu điều tra ban đầu của Công an huyện Sóc Sơn, 20h tối 6-1-2010, anh Phạm Quý Vũ, Đội trưởng Đội An ninh cơ động, Công ty Dịch vụ An ninh hàng không Nội Bài, đến quán cà phê “Điểm hẹn”, ở khu vực đường II, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn uống nước. Tại đây, anh Vũ gặp các anh Trần Văn Hồng và Nguyễn Đình Hưng, ở thôn Thái Phù, xã Mai Đình (Sóc Sơn) vào quán uống bia. Do biết nhau từ trước, anh Hồng đã sang bàn anh Vũ mời uống bia. Anh Vũ nhận lời và bảo anh Hồng cứ uống đi rồi sẽ sang. Một lúc sau vẫn không thấy anh Vũ sang bàn mình, anh Hồng tỏ thái độ không bằng lòng và hỏi anh Vũ sao không sang uống bia cùng anh em? Tiếp theo, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát tại quán cà phê. Được mọi người xung quanh hòa giải, sự việc đã êm và anh Vũ ra về.

Cũng tại thời điểm đó, các anh Mạnh và Trụ là nhân viên An ninh hàng không Sân bay Quốc tế Nội Bài, nghe tin Đội trưởng Vũ bị đánh ở quán cà phê “Điểm hẹn” đã đi ôtô đến quán để hỏi xem có việc gì không. Khi các anh Mạnh và Trụ đến quán thì anh Vũ đã về nhà. Tuy nhiên, 2 nhân viên An ninh hàng không đã bị Nguyễn Đình Hưng và một người cùng xã Mai Đình tên là Bính túm cổ áo, dùng tay chân đấm đá. Anh Trụ thấy vậy đã bỏ chạy, còn anh Mạnh bị thương, sau đó lên ôtô lái về đơn vị. 1h30 sáng hôm sau, Trần Văn Hồng và Nguyễn Đình Hưng đi xe máy vào nhà anh Vũ, ở Khu tập thể Sân bay Quốc tế Nội Bài đập cửa, gọi anh Vũ ra để nói chuyện. Anh Vũ không mở cửa và gọi điện thoại cho hai nhân viên An ninh Hàng không là các anh Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Quang Toán đến nhà mình phối hợp giải quyết.

Khi đến nơi, hai nhân viên An ninh hàng không thấy Hồng và Hưng đứng trước cửa nhà anh Vũ đã khuyên bảo họ bớt nóng, về nhà vì đã quá khuya. Tuy nhiên, Hưng và Hồng bỏ ngoài tai những lời khuyên can của các anh Tuấn, Toán và quay sang to tiếng với họ.

Trong lúc đó, anh Tuấn đẩy Hưng ra khỏi cửa nhà anh Vũ làm anh ta bị ngã. Ngay lập tức, Hưng đã gọi điện thoại cho một số người ở cùng thôn Thái Phù, xã Mai Đình, đến nhà anh Vũ và nói là vừa bị An ninh hàng không đánh. Nhóm người ở thôn Thái Phù được Hưng chỉ mặt anh Tuấn đã đánh mình, họ xông vào hành hung anh Tuấn. Thấy sự việc lộn xộn, anh Toán là người cùng đi với anh Tuấn đã bắn 2 phát súng (gắn đầu đạn cao su) chỉ thiên cảnh cáo. Một số đối tượng đồng bọn của Hưng và Hồng thấy anh Toán nổ súng, đã dùng gạch đá đuổi đánh làm các anh Tuấn và Toán bị thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện 198 - Bộ Công an.

Trước tình hình đang “nóng” lên, anh Vũ đã điện thoại từ nhà để báo cho anh Nguyễn Quang Huy - Đội phó An ninh hàng không và Đồn công an Sân bay Quốc tế Nội Bài biết toàn bộ sự việc, đồng thời yêu cầu đến nhà mình giải quyết. Nhận được tin báo của anh Vũ, 6 nhân viên An ninh Hàng không và 3 chiến sỹ Công an Đồn Sân bay Quốc tế Nội Bài đã đến nhà anh Vũ giải tán đám đông, và lập hồ sơ để điều tra làm rõ các đối tượng cố ý gây thương tích.

Theo Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn cho biết, tính đến ngày 10-1-2010, cơ quan công an đã làm rõ 5 đối tượng là thanh niên thôn Thái Phù, xã Mai Đình có hành vi đánh các anh Vũ và Mạnh ở quán cà phê “Điểm hẹn” và dùng gạch đá, tay chân đuổi đánh các anh Tuấn, Toán tại khu tập thể Sân bay Quốc tế Nội Bài.

Theo Huy Hoàng (ANTĐ)