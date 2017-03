Máy bay hạ cánh với một lốp non

Sau khi cất cánh, phi công phát hiện đèn báo tín hiệu cho biết một lốp bị giảm áp suất. Nhận được tin báo, nhà chức trách sân bay Nội Bài đã điều động hai xe cứu hỏa từ Trạm phòng cháy chữa cháy Đông Anh đến sân bay chờ sẵn.

Đúng 16 giờ 25, chuyến bay hạ cánh an toàn, không có sự cố. Dòng máy bay Airbus A321 có bốn lốp ở cụm giữa, hai lốp ở mũi. Lốp bị giảm áp suất lần này là lốp số 3. “Về mặt nguyên tắc, khi một lốp bị giảm áp suất, chúng tôi phải nghĩ đến tất cả phương án có thể xảy ra. Đó là lý do có xe cứu hỏa xuất hiện mỗi khi có sự cố tương tự. Tuy nhiên, chuyến bay lần này đã hạ cánh an toàn” - người phát ngôn của Vietnam Airlines cho biết.

PL