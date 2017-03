Máy bay Việt Nam phải hạ cánh khẩn cấp tại Uzbekistan

Theo nguồn tin từ Vietnam Airlines, trên chuyến bay VN191 từ TP HCM đi Moscow ngày, hành khách Monakhov Dmitri (sinh năm 1958, quốc tịch Nga) đang ngồi trên ghế bất ngờ nôn ra máu, tay chân không cử động được.

Tiếp viên trên máy bay đã thực hiện ngay quy trình sau đó, kêu gọi sự trợ giúp từ hành khách (hỏi xem trên máy bay có ai là bác sĩ hoặc điều trị được ca bệnh này). Tuy nhiên, không có hành khách nào xử trí được ca cấp cứu.

Máy bay của Vietnam Airlines xin hạ cánh khẩn cấp xuống Uzbekistan để cứu vị khách người Nga gặp sự cố sức khỏe.

Lúc này, máy bay đang đi qua không phận Uzbekistan. Để cứu tính mạng của vị khách người Nga, cơ trưởng chuyến bay đã xin hạ cánh xuống sân bay thành phố Taskent - thủ đô của Uzbekistan để chuyển khách đi cấp cứu.

Sau khi hành khách được chuyển giao cho các nhân viên y tế tại sân bay Taskent, máy bay của Vietnam Airlines phải tiếp thêm nhiên liệu để tiếp tục thực hiện hành trình đến Moscow và hạ cánh tại sân bay Domodedovo lúc 21h38 theo giờ địa phương.

Do thay đổi hành trình, chuyến bay VN191 của hãng đã hạ cánh chậm gần 4 tiếng đồng hồ so với kế hoạch. Chuyến bay khởi hành từ sân bay này quay về TP HCM, do đó, cũng chậm gần 3 tiếng rưỡi. Một nguồn tin từ Vietnam Airlines cho biết việc thay đổi hành trình như trên đã khiến hãng thiệt hại không nhỏ. Tuy nhiên, hãng khẳng định tính mạng của hành khách được đặt lên hàng đầu, do đó đây là giải pháp được ưu tiên cao nhất trong những tình huống tương tự.

