Mẹ bán con rồi báo tin con mất tích

Trước đó, sáng 23-10, chị Nguyễn Thị Hà (24 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương) đến Công an xã Hòa Sơn trình báo bé Hưng (con trai đầu của Hà) mất tích, nghi ngờ là bị bắt cóc.

Công an huyện Đô Lương phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra. Qua đó, công an làm rõ chị Hà do túng thiếu và không muốn nuôi con đã bán bé Hưng cho một người ở TP Vinh với giá 15 triệu đồng.

Công an đã giao trả đứa bé về cho mẹ và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đ.LAM