Mẹ bé trai 11 ngày tuổi bị đâm kể lại đêm kinh hoàng

Bệnh viện siết chặt an ninh Theo ông Nguyễn Thành Nhôm, Phó Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đây là lần đầu tiên tại bệnh viện xảy ra trường hợp trẻ sơ sinh bị đâm ngay tại giường bệnh. “Thân nhân nuôi bệnh đều được phát thẻ đeo. Các khoa, phòng đều có cửa rào quy định giờ mở cửa và hằng đêm lực lượng bảo vệ đều tổ chức tuần tra tại các khoa, phòng và khu vực khuôn viên của bệnh viện. Sự việc vừa qua đối tượng cố tình trà trộn vào, vì kiểm tra hồ sơ bệnh nhân của bệnh viện không có tên bà Vân. Qua sự việc vừa xảy ra, lãnh đạo bệnh viện chỉ đạo các khoa, phòng chuyên môn đề cao cảnh giác, siết chặt thêm an ninh trật tự” - BS CKII Nguyễn Thành Nhôm cho hay. Ngày 9-8 sức khỏe của bé tạm ổn Ngày 9-8, ThS-BS Đào Trung Hiếu, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết sau một ngày mổ, sức khỏe cháu bé sơ sinh con của chị Võ Thị Hồng Duyên (33 tuổi, Vũng Liêm, Vĩnh Long) ổn định. Hiện mạch, huyếp áp của bé ổn, bệnh nhi vẫn đang được hồi sức tích cực. Theo BS Hiếu, BV Nhi đồng 1 chưa bao giờ tiếp nhận một bệnh nhi bị đâm khốc liệt như vậy. Ban đầu, qua kết quả chụp CT và mở sọ lấy con dao, các bác sĩ thấy bệnh nhi bị dập não do con dao đi qua và tổn thương mạch máu nhỏ. Sau khi sức khỏe bệnh nhi ổn định, bệnh viện sẽ tiếp tục chụp CT để khảo sát, đánh giá lại. DUY TÍNH