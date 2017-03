Mẹ con sản phụ chết, hàng trăm người bao vây bệnh viện

(PL)- Sáng 5-9, hàng trăm người đã bao vây BV TP Vinh (Nghệ An), đưa thi thể mẹ con sản phụ Nguyễn Thị Vinh (Nghi Lộc, Nghệ An) ra khỏi nhà xác đặt trước sảnh BV rồi kêu la, than khóc khiến công việc khám, chữa bệnh tại BV này bị ảnh hưởng.

Người nhà chị Vinh cho biết khoảng 22 giờ 30 đêm 4-9, chị Vinh có dấu hiệu chuyển dạ nên người nhà chuyển chị đến khoa Sản BV TP Vinh. Tại đây, chị Vinh được đưa đi làm các xét nghiệm rồi nằm chờ sinh. “Sau khi uống ba viên thuốc Cloximox 500 (trong vỉ gồm sáu viên) theo chỉ định của bác sĩ (BS), em Vinh kêu đau bụng dữ dội, miệng sùi bọt mép và ngất xỉu. Chồng nó liền bồng đến phòng khám nhưng ở đó chỉ có một y tá và hai sinh viên thực tập. Lát sau, cô y tá chạy đi gọi BS. Thăm khám xong, vị BS này đi ra khỏi phòng bấm điện thoại di động gọi nhiều cuộc nhưng bên kia không bắt máy. Sau đó người nhà được thông báo chỉ cứu được mẹ hoặc con” - chị Nguyễn Thị Hoài (chị của sản phụ Vinh) cho biết. Chồng chị Vinh thông tin thêm: “Tôi đã đề nghị BS bằng mọi cách cứu vợ tôi nhưng không ngờ đến khoảng 3 giờ sáng chúng tôi thấy rất nhiều công an đến và sau đó nhận được tin cả mẹ và con đã tử vong”. Sau khi biết mẹ con chị Vinh chết, hàng trăm người thân kéo đến bao vây BV, khóc than và chửi bới BS. Công an TP Vinh phải huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến vãn hồi trật tự. Công an cũng đã niêm phong hồ sơ, bệnh án để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ con chị Vinh. BV Đa khoa TP Vinh đã thống nhất bồi thường cho gia đình chị Vinh số tiền 350 triệu đồng, phía gia đình cam kết không khiếu nại lên cơ quan chức năng và không yêu cầu thêm điều gì. Chiều 5-9, người nhà đã đưa thi thể mẹ con chị Vinh về quê an táng. ĐẮC LAM