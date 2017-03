Mẹ đòi nợ, con dâu bị hành hung trọng thương

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 1-9, bà Dung đến nhà bà Sương (ngụ cư xá phường 3, TP Tân An) đòi 1 triệu đồng tiền mua hàng hóa mà bà Sương còn thiếu cách nay hơn nửa tháng.

Chị Lang đang điều trị tại BV Đa khoa Long An. Ảnh: TV

Khi trả tiền thì hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến mâu thuẫn, bà Dung bỏ ra về. Khoảng 5 phút sau, có 6-7 người đàn ông chạy trên bốn chiếc xe máy, mang theo hung khí xông vào nhà bà Dung. Nhóm người này đuổi đánh chồng bà Dung và con, cháu của bà đang có mặt tại nhà. Thấy vậy chị Lang nhảy vào can ngăn liền bị một người dùng dao đâm một nhát trúng vào mép tai trái, kéo dài một đường chạy dài hơn 10 cm ra gần tới miệng, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu khâu trên 20 mũi. Nhận tin báo, Công an phường 3 và cảnh sát 113 đã đến giải quyết. Ngay trong đêm, các đối tượng đều là anh, em của bà Sương được mời về trụ sở công an làm rõ.

TƯỜNG VÂN