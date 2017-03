Mẹ ném con 7 tháng tuổi xuống giếng

Theo nguồn tin từ công an xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn, vào khoảng 6g sáng, ngày 15-7, tức giận vì đứa con được khoảng 7 tháng tuổi của mình cứ khóc mãi, nhưng dỗ không nín nên bà Nguyễn Thị Hòa (35 tuổi), ở xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn đã ôm con thả xuống giếng của ông Lê Hòa ở gần đó và đứa bé đã chết.

Theo người dân địa phương, chồng bà Hòa làm nghề biển và đứa bé bị bà Hòa vứt xuống giếng là đứa con thứ 2 của người đàn bà này. Hiện cơ quan Công an Lý Sơn đang điều tra làm rõ vụ việc. Theo TRÀ MINH (TTO)