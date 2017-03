Mẹ và con trai 24 tuổi nghi nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn

Thông tin ban đầu, sáng 27-3, một số người qua cầu Bến Thủy (cũ) phát hiện hai đôi dép, một chiếc xe đạp cũ cùng điện thoại di động bên lan can cầu.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo công an phường Bến Thủy, TP Vinh (Nghệ An). Lần theo danh bạ có trong điện thoại, công an phường Bến Thủy đã liên lạc với gia đình nạn nhân.

Nạn nhân là hai mẹ con chị Đ.T.Th. (44 tuổi) và Đ.V.T. (24 tuổi), ngụ ở xóm Xuân Dương, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Theo nhân nhân gia đình chị Th., nguyên nhân khiến chị Th. cùng con trai tự vẫn có thể là do áp lực nợ nần.

Được biết, gia đình chị Th. thuộc diện khó khăn của xã. Chồng chị làm nghề chài lưới ven sông Lam, chị làm thuê kiếm sống qua ngày.

Mới đây, đứa con thứ 3 của chị là Đ.V.T (24 tuổi) bị tai nạn chấn thương sọ não. Gia đình vay mượn khắp nơi để có tiền chạy chữa cho con. Mặc dù bệnh tình chưa khỏi nhưng gia đình chị phải cho con xuất viện về nhà bởi không có tiền.

Tối 26-3, chị Th. nói với chồng là đưa T. lên Nghĩa Đàn thăm con gái rồi xảy ra sự việc đau lòng.

Khoảng 10g sáng 27-3, người nhà nhân được hung tin đã nhanh chóng có mặt và thuê người tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Theo CẢNH PHÚC (TTO)