Miền Bắc ấm lên không đáng kể

Nguồn tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thuỷ văn Trung ương cho biết, vào ngày 23-1, một bộ phận khí lạnh nhỏ từ phía bắc đã tăng cường xuống Bắc Bộ, cùng các tỉnh Trung Bộ, gây nền nhiệt độ ở các địa phương lại giảm thấp. Tiết trời tiếp tục rét đậm, rét hại.



Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, có gió đông bắc mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, biển động. Khu vực bắc và giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động rất mạnh.



Đặc biệt, khu vực nam biển Đông, gồm cả quần đảo Trường Sa, vùng biển từ tỉnh Bình Định đến Cà Mau, do ảnh hưởng kết hợp với rãnh áp thấp nên có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, kèm theo mưa rào và dông rải rác, một vài nơi xảy ra lốc tố mạnh trong cơn dông.



Hiện khối không khí lạnh ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc, Trung Bộ bắt đầu suy yếu chậm khiến nhiệt độ các khu vực ấm lên một chút. Tuy nhiên, rét đậm (nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C) vẫn bao phủ hoàn toàn.Sáng ngày 24-1, các trạm khí tượng trong khu vực quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở mức xấp xỉ bằng, và đa phần đều cao hơn ngày 23-1. Cụ thể, Mù Cang Chải (Yên Bái) ở mức 9,8 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) 6,6 độ C; vùng núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 4 độ C. Thị trấn Sa Pa (Lào Cai) 3,7 độ C, cao hơn ngày hôm trước 0,9 độ C.



Khuyến cáo, bà con nông dân không được tra hạt giống các loại trong thời gian này. Tập trung mọi nguồn lực chống rét cho vật nuôi, cây non các loại. Chỉ cày bừa đất khô để sẵn, đợi thời tiết ấm hẳn mới gieo trồng.Tính từ đầu tháng 1 đến nay, do không khí lạnh tràn về liên tiếp, hết đợt này đến đợt khác nên nền nhiệt độ Bắc Bộ và Trung Bộ liên tiếp giảm thấp, và đạt ngưỡng rét đậm đến rét hại



Bắt đầu từ ngày 3-1 trở đi, rét đậm tấn công nhiều nơi thuộc các tỉnh phía đông Bắc Bộ, sang ngày 4-1, đã bao phủ toàn miền Bắc, các tỉnh bắc Trung Bộ, trong đó có nhiều ngày rét hại (nhiệt độ trung bình ngày dưới 13 độ C). Vùng cao rét hại nặng đến rất nặng. Một số nơi núi cao thuộc tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai đã xuất hiện băng giá, hoặc “mưa đông kết tạo thành băng giá”.



Đến thời điểm này rét đậm, rét hại đã kéo dài tới 22 ngày. Lạnh rét vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Giá rét làm đảo lộn đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân các địa phương. Công việc đồng áng bị chậm lại rất nhiều so với khung thời vụ đã đề ra, rau màu các loại đã gieo trồng phát triển rất chậm.



Đặc biệt, cả nước đã có 10 trường hợp bị chết do liên quan đến rét. Học sinh mẫu giáo, tiểu học nhất là ở vùng cao phải nghỉ học nhiều ngày. Hiện số gia súc bị chết rét tại miền Bắc, Trung Bộ vẫn tăng theo từng ngày.





Theo Lưu Minh Hải (Dân việt)