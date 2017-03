Từ ngày 10/2, miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại. Ảnh: HH.

Bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam, ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đợt không khí lạnh này khiến nhiệt độ miền Bắc giảm mạnh. Từ 10/2, trời chuyển rét đậm, rét hại kèm theo mưa.

Nhiệt độ cao nhất ở tây Bắc Bộ khoảng 22-24 độ C, thấp nhất 12-14 độ C. Phía đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C; thấp nhất 8-10 độ C. Riêng khu vực Hà Nội ngày mai nhiệt độ dự báo xuống thấp nhất là 11 độ C, đến ngày 11-12/2 còn 8 độ C.

Một số nơi ở vùng núi cao xuống dưới 5 độ C, trời rét hại đến rét hại nặng. Các địa phương thuộc tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La khả năng có băng giá, gây nguy hại cho cây trồng vật nuôi.

Đợt rét này có khả năng kéo dài đến hết ngày 15/2.

Theo Hương Thu (VNE)