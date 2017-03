Miền Bắc có đợt nắng nóng mới

Ở khu vực Bắc Bộ, không khí lạnh đang suy yếu, áp thấp nóng phía tây đang phát triển. Do vậy, các tỉnh miền Bắc sẽ có một đợt nắng mới nhưng không quá gay gắt. Trong bốn ngày tới, nhiệt độ tại đây tăng dần, nhiệt độ phổ biến 30-33oC. Riêng một số tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ, nhiệt độ cao hơn 32-35oC. Các ngày từ 21 đến 22-5, mưa rào và giông sẽ xuất hiện cục bộ.

HOÀNG VÂN