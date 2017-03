Miền Bắc có mưa nhỏ vài nơi, rét nhẹ vào ngày mùng 1 và 2 Tết

Ảnh minh họa. (Ảnh: Lê Hữu Quyết/TTXVN)

Khoảng ngày 27-28/2, khối khí lạnh có khả năng tăng cường nên thời tiết Bắc Bộ sẽ có sự chuyển đổi và nền nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Khu vực miền Trung vẫn ít mưa, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng nhiều, độ ẩm thấp.Khu vực Bắc Bộ, ngày 19 và ngày 20/2 (tức Mùng 1 và 2 Tết Nguyên đán), trời nhiều mây, độ ẩm không khí cao. Thời tiết có sương mù, một vài nơi có mưa nhỏ và rét nhẹ về đêm và sáng. Từ ngày 21/2 (Mùng 3 Tết) đến ngày 26/2, trời ít mưa, đêm và sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, độ ẩm không khí giảm nhẹ, ban ngày giảm mây và có nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng dần.Đến ngày 27 và ngày 28/2, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và nền nhiệt độ có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-30 độ C. Độ ẩm trung bình 83-88% trong khoảng bốn, năm ngày đầu, sau giảm xuống 80-85%.Tại khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 19-20/2, trời nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và có nơi có mưa nhỏ, phía Bắc trời rét nhẹ về đêm và sáng. Từ ngày 21 đến ngày 27/2, trời nhiều mây vào đêm và sáng, trưa chiều có nắng, nhiệt độ có xu hướng tăng. Ngày 28/2, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và nền nhiệt độ có xu hướng giảm dần ở các tỉnh phía Bắc.Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-20 độ C, phía Nam 21-23 độ C, nhiệt độ cao nhất, phía bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-30 độ C. Độ ẩm trung bình phía Bắc 82-87%; phía Nam 77-82%.Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong mười ngày tới, thời tiết phổ biến không mưa, ngày trời nắng. Riêng khu vực Nam Bộ, chiều tối 19/2 có thể có mưa ở một vài nơi với lượng mưa không nhiều. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Độ ẩm trung bình 75-80%.

Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33.0 độ C, có nơi trên 33 độ C. Độ ẩm trung bình 75-80%./.

