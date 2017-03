Miền bắc có mưa rào trong tuần tới

Những cơn mưa rào kéo dài đã khiến đường phố Hà Nộ ngập úng.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ nhận định, hôm nay tới ngày mai, các tỉnh miền bắc nằm ở phía bắc của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực giữa Bắc và Trung Trung Bộ hoạt động yếu dần.

Ngày 17/9, dải hội tụ sẽ hoạt động mạnh trở lại với một vùng xoáy thấp trên khu vực biển Đông có khả năng di chuyển dần về phía tây. Do đó, thời tiết Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông, riêng khu đông bắc và vùng đồng bằng ngày 18 và 19/9 có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, thấp nhất 23-35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay đến thứ 5 tuần sau có mưa rào và dông rải rác, riêng thời kỳ ngày 18 và 19/9 có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, nhiệt độ cao nhất 31 - 33 độ C; thấp nhất 22 - 24 độ C.

Theo Hải Đông (VNE)