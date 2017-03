Miền Bắc đã bớt rét

Nhiệt độ tại vùng núi cao vẫn ở mức thấp, khoảng 3-7OC; vùng núi thấp trên dưới 10OC; đồng bằng và trung du miền Bắc từ 13OC đến 14OC.

Tại các tỉnh miền núi phía Bắc, có đêm lạnh dưới 1OC nhưng nhiều học sinh vùng cao vẫn đến trường. Ông Vũ Ngọc An, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu, cho biết từ đầu mùa rét đến nay, hơn 400 trường trên địa bàn chưa phải nghỉ học. Các thầy giáo dạy lâu năm tại địa phương cho rằng năm nay theo âm lịch là năm nhuận nên rét muộn nhưng sẽ rét đậm, kéo dài đến hết tháng 3 (âm lịch).

H .VÂN - T.NHƯ